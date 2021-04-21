Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ’cü, Keşan’da tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hava Kuvvetleri askeri eski personeli olan 4 kişi tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.

Yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan eski havacı askeri personeller M.G., B.K., K.K. ve A.U. isimli şahıslar yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

İlk sorguları Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan 4 kişi, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.