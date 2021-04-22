Radyo Günebakan’da mikrofon çocuklarda

Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara özel hazırlanan içerikleri gün boyu 106.2 Mhz frekansından yayımlayacak.

Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve kısa sürede güçlü bir dinleyici kitlesi oluşturan Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan, anlamlı gün ve gecelere özel yayınlarına devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu güne özel olarak 09.0021.00 saatleri arasında çocuklara özel programlar yayınlanacak.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Edirne merkezde yer alan ilkokullarda çocukların hazırlamış olduğu şiir, şarkı, mesaj, cıngıl ve anonsların yanı sıra kurum çalışanlarının çocukları da özel kayıtlar ve içeriklerle radyo aracılığıyla sevinçlerini paylaşacak.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının hazırlamış olduğu konserin yanı sıra sürpriz içeriklerin de gün boyu dinleyicilerin beğenisine sunulacağı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını”nı dinlemek için Radyo Günebakan’ı 106.2 Mhz frekansından, PowerApp uygulamasından ve http://radyogunebakancanli.trakya.edu.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

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