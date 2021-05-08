Selimiye’de Kadir Gecesi coşkusu

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, Türkİslam mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camii’nde Kadir Gecesi coşkusu yaşandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Cami’nde, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın habercisi olan Kadir Gecesi’nde, eller semaya açıldı, dualar edildi.



Namazlar pandemi kuralları çerçevesinde kılınıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan tasarrufta, Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kısıtlanmasının burukluğuna rağmen, vatandaşlar için yaşadıkları bölgelerde yürüyüş mesafesinde bulunan camilerde, pandemi kuralları çerçevesinde ibadet etme imkanı sunuldu.



Eller semaya açıldı, dualar edildi

Tarihi Selimiye’ye yakın mahallelerde oturan Edirneli şanslı vatandaşlar, Yatsı Namazı ezanı ile birlikte Selimiye’nin yolunu tuttu. Bu mübarek Kadir Gecesi’nde ellerini semaya açan vatandaşlar, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dualar etti.



Müftülüğün sosyal medya hesabından canlı yayın

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle camiye gelemeyen vatandaşlar için İl Müftülüğü sosyal medya hesabından Selimiye Cami’nde düzenlenen Kadir Gecesi programı, canlı olarak yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda eşsiz şaheser tarihi Selimiye Camii, özellikle Kadir Gecesi’nde, 3040 binin üzerinde ziyaretçinin akınına uğruyordu.

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