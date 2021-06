Trakya Üniversitesinde Rehabilitasyonda Teknoloji Sempozyumu düzenlendi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde rehabilitasyon alanında çalışan sağlık profesyonelleri ile Türkiye’deki önemli bilim insanlarını bir araya getiren “Rehabilitasyonda Teknoloji” esempozyumunda, rehabilitasyon teknolojilerindeki güncel gelişmeler ve uygulamalar ile dünyada bu alanda yaşanan teknolojik gelişmeler konuşuldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı ile Ergoterapi Bölümü iş birliğinde, 4. Trakya Fizyoterapi Günleri kapsamında çevrim içi sempozyum düzenlendi. Her yıl farklı temalarla düzenlenen sempozyumun bu yılki teması “Rehabilitasyonda Teknoloji” oldu.

Sempozyum başkanlığını Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hilal Keklicek ile Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar’ın üstlendiği programın açılış konuşmalarını, rehabilitasyon teknolojileri alanında önemli katkıları bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ yaptı. Sempozyumun düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “Rektörlüğümüz ve Doç. Dr. Hilal Keklicek’in destekleriyle Sağlık Bilimleri Fakültemize bu yıl ARGE alt yapımızı, bilgi teknolojisi imkanlarımızı ve eğitimöğretimin niteliğini yükseltecek çok önemli iki değer kazandırdık. Fakültemize eğitim, araştırma ve hasta rehabilitasyonu konularında yararlanabileceğimiz bir sanal gerçeklik cihazı kazandırıldı. Yine Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarını fakültemize kazandırdık. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde kurduğumuz bu laboratuvarın bir ilk olduğunu düşünüyorum. Bu laboratuvarı, öncelikle Edirne’miz, sonra da bölgemizde yaş almış bireyleri düşme kaynaklı olaylardan koruma amacıyla kullanacağız” dedi.



“Teknoloji geleceğin inşa meselesi”

Sempozyum açılışında konuşan YÖKAK Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise teknolojinin, hayatın her alanında kendisini net bir şekilde hissettirdiğini belirterek, “Sadece sağlık hizmetleri alanında değil, hayatın her alanında teknolojiyi daha iyi kullanmanın ve karmaşık dediğimiz bu dünyada hayatta kalmanın yollarını arıyoruz. Daha iyi bir sağlık hizmeti için bugün teknoloji anahtar bir rol oynuyor. Dolayısıyla özellikle sağlık bilimciler olarak bu alandaki teknolojik gelişmeleri konuşmaya, öğrenci ve hastalarımıza daha nitelikli bir katkı ortaya koyabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Nitelikli mezunlar yetiştirebilmek için eğitim alanında kullanılan teknolojileri geliştirmek ve çoğaltmak gerekliliğinin altını çizen Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu aslında geleceğin inşası meselesi. Eğitim programlarımızın teknolojiyle çok hızlı bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesinin ve Doç. Dr. Hilal Keklicek Hocamızın bu konuya ayrı bir önem ve değer atfetmesi beni ziyadesiyle heyecanlandırdı. Bu tür projelerin, sağlık bilimleri özellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında yaygınlaşması eğitimimizin kalite ve niteliğini artıracaktır.”



“Yaşadığımız süreç teknolojinin önemini tekrar hatırlattı”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, “Sağlık hizmetlerinin tüm disiplinleri ile birlikte ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı zor günlerden geçiyoruz. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık ordusunun büyük bir fedakarlık ve özveri örneği sergilediği bugünler bizlere teknolojinin önemini tekrar hatırlattı” dedi.

Teknolojinin her geçen gün baş döndürücü bir hızla geliştiğini, tarihi insanlık kadar eski tıbbın da bundan ari kalamayacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bu doğrultuda geleceğin anahtar kelimesi teknoloji ile sağlık hizmetleri alanında özel bir yeri olan fizyoterapiyi multidisipliner bir yaklaşımla ele alan bu sempozyumun hem profesyonel sağlık çalışanlarına hem de akademisyenler ile öğrencilere yeni ufuklar açacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, katılımlarından ötürü Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’a, etkinliğin gerçekleşmesinde yoğun çalışmalarından ötürü Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Doç. Dr. Hilal Keklicek ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Teknolojinin rehabilitasyonda etkin kullanımı için gereken disiplinler arası bilgi alışverişi ile iletişimin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda bilim insanının katkılarıyla düzenlenen sempozyumda, poster ve sözlü bildirilerin yanı sıra çalıştaya da yer verildi.

