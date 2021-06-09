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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de çiftçiler buğday harmanı sezonundan umutlu

İHA

Edirne’de çiftçiler buğday harmanı sezonundan umutlu

Edirneli çiftçiler yaklaşan buğday harmanı sezonundan da tarladaki buğdaylardan da umutlu olduklarını söyledi.
Edirne’de geçen yıl etkili olan kuraklıkla birlikte buğdayda ciddi verim kaybı yaşayan çiftçinin yüzü bu yıl gülüyor. Özellikle son 1 ay içerisinde Edirne’de etkili olan yağışlarla birlikte buğdaylar tane doldurdu. Buğday hasadına yaklaşık 1 ay zaman olmasına rağmen şu anki verim artışının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden çiftçiler, 1 ay içerisinde yağacak yağışlarla birlikte verimin daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Arpa ve buğday üreticilerinden, Edirne ilinin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Vedat Çınar, "Önceki yıla göre bu yıl hasadın daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Haberlerde izlediğimiz kadarıyla Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde kuraklık yaşandığını duyuyor ve üzülüyoruz. Çünkü biz çiftçiler olarak emeğinin karşılığını almayı isteyen insanlarız. Biz şimdiki duruma bakarsak iyiyiz. Temennimiz herkes iyi olsun üreticiler mutlu olsun. Yağmurlar zamanında yağıyorsa, üretici arkadaşlarımız gübrelemeyi, ilaçlamayı zamanında yapabilirse hem ürünün verimi hem de kalitesi artıyor. Fiyat uygulamasında kaliteye bakılıyor. Rutubet gibi durumlar fiyatı aşağıya çekiyor. Şu anda açıklanan fiyatlar gayet normal. Dekar başı 350 ila 600 arasında değişiyor. Tarlada hasat başladıktan sonra ihtiyacı olan Toprak Mahsulleri Ofisine ya da Ticaret Borsasına götürüp ürününü satabiliyor" şeklinde konuştu.
Üretici Refik Erdur ise, "Bu sene ürünlerimizden beklentimiz gayet iyi durumda. Yüksek verim alabiliriz diye düşünüyoruz. Bölgemiz yağış aldı yağışlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonrada yağışlar devam ederse Ayçiçekler için de iyi olacaktır. Geçen sene kötü geçti hem fiyat hem de verim konusunda bazı sorunlar yaşadık. Bu sene inşallah verim ve fiyat konusunda herhangi bir problem yaşamayız. Giderler çok arttı. Yüzde yüz oranında giderler pahalılaştı. Anadolu'da durumların kötü olduğu duyumunu alıyoruz. İnşallah durumlar iyiye gider. Üreticilerimiz de refaha kavuşur. Aksi halde sıkıntımız çok daha büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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