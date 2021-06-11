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CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız

DHA

CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkeyi yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız" dedi.
CHPi, Trakya bölge toplantısı Edirne'de yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılışında konuşan Faik Öztrak, ülkeyi yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracaklarını belirterek, iktidar olmaları halinde uygulayacakları dört ayaklı ekonomi stratejisini anlattı.
CHP'nin ülkenin dört bir yanını karış karış gezdiğini söyleyen Öztrak, "Bir yandan örgüt toplantıları yapıyoruz, bir yandan milletvekillerimiz Anadolu´yu dolaşıyorlar. Yine milletvekili arkadaşlarımızla birlikte biz de Ekonomi Masası olarak EKOBÜS´e bindik, ülkenin her yerini karış karış tarıyoruz. Ekonomi Masası olarak Doğu ve Güneydoğu illerimizdeydik. Edirne´ye dün Muş´tan geldim. Bitlis, Siirt, Muş´ta vatandaşlarımızla beraber olduk. Edirne´mize; Bitlis´in, Siirt´in, Muş´un selamlarını getirdim. Türkiye´mizin dört bir yanında büyük sıkıntılar var. Milletimiz feryat ediyor. Yoksulluk, yolsuzluk, umutsuzluk aldı başını gidiyor. Milletin sorunlarına çözüm bulması gerekenler, felç olmuş, hükümet meflûç. Kurumlar çalıştırılamıyor. Devlet büyük bir krizde" dedi.
'TBMM'NİN BU KİRİ ARINDIRMASI GEREKİR'
Öztrak, '10 bin dolar alan siyasetçi' tartışmalarına değinerek, "10 bin dolar alan siyasetçinin adından başlayarak, bu bakana sorulacak çok soru vardır. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer; bu devletin televizyonları veya AK Parti´nin disiplin kurulları değildir artık. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi´dir. İçişleri Bakanı, yürütülecek soruşturmanın selameti bakımından istifa etmek ve TBMM´de kurulacak araştırma ve soruşturma komisyonlarında hesap vermek durumundadır. Çünkü suçu işleyen siyasidir. Onun için TBMM´nin bu pisliği, bu kiri temizlemesi gerekir. Kendini arındırması gerekir. Sonraki aşamada adliyede tamamlanır" diye konuştu.
'CHP KADROLARIYLA GÖREVE HAZIR'
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyeti gerçek bir demokrasiyle taçlandıracaklarını söyleyen Öztrak, "Şimdi bu AK Parti sözcüleri bu sistemden geriye doğru gitme olmaz falan diyor. Hayrola? Milletimiz istediği gün bu sistem biter. İnsanın insana kulluğuna son vereceğiz. Artık devlet millete değil, millet devlete ve devleti yönetenlere hesap soracak. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizi en ağır krizlerden, kısa sürede çıkarmasını bilen kadrolarıyla göreve hazırdır, örgütüyle göreve hazırdır, belediyeleriyle göreve hazırdır" şeklinde konuştu.
'ÜÇ YENİ İLE ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
Ülkeyi 'Üç Yeni' dedikleri, 'Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar, Yeni Kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:
"Biz bin yıllık devlet tecrübemizi, çağın gerekleriyle de harmanlayarak, yeni kurumlarla devleti ayağa kaldıracağız. Tüm bunları yapmak için, elbette yeni kadrolara ihtiyaç var. Bu metal yorgunu hükümetin artık bu ülkenin insanlarına verecek bir şeyi kalmamıştır. Görevde kaldıkları her dakika, milletin sırtında daha da ağırlaşan bir yüke dönüşmektedir. Bu yüzden biz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, milletimize güven verecek, umut verecek, umut etme cesareti verecek kadrolara, yani CHP´nin kadrolarına ihtiyaç var diyoruz. Dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında; hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız. Stratejimizin ikinci ayağında; küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi artıracak politikalarımız var. İşsizliği azaltacak, ülkede katma değeri artıracak, yepyeni bir büyüme anlayışını hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında; artan refah ve gelirin adil paylaşımı var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile Destekleri Sigortası'yla tüm ihtiyaç sahiplerini, garip gurebayı kucaklayacağız. Ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz."
Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-11 17:59:17

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