AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de gençle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de gençle buluştu

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de gençle buluştu

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından gençlere yönelik başlatılan 'Cemre Projesi’ için Edirne'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan Kent Ormanı'nda gençlerle buluştu.
AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kent Ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Cemre Projesi" etkinliğine katıldı. Gençlerle birlikte yürüyüş yapan ve sohbet eden Karaaslan, Cemre'yi içlerine düşen çevre hareketi olarak tanımladıklarını ifade etti. Çevreyi korumanın yanı sıra yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla sorumlu olduklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan bu sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

"Geleceğe katkı sunacak projeler için çalışıyoruz"
Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de gençlerle farkındalık oluşturacak, çevreye ve geleceğe katkı sunacak projelerde birlikte çalıştıklarını belirtti. Hızla gelen bir tehlike olan iklim değişikliği ile karşı karşıya kalındığını aktaran Karaaslan, "İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 19 yıl önce başlattıkları çok önemli bir hamlenin olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bu noktada ülkemizdeki ağaçlandırma kampanyalarından geçen yıl 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 13 milyon fidan toprakla buluştu. Millet bahçelerinden arıtma tesislerine kadar, onun dışında Türkiye'de Sıfır Atık kapsamında ve Sıfır Atık Mavi kapsamında yapılan projeler ile özellikle yenilenebilir ve temiz enerji konusunda attığımız önemli adımlar var Türkiye'de. Onun taşıyıcısı da gençler, hatta çocuklar, buna inanıyoruz. Dolayısıyla burada çevreyi sadece korumak değil yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla mesulüz. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Söz söylemenin ötesine geçmek, aynı zamanda projeler üretmek, çevreye dair önemli işlerin altına imzamızı atıyor olmak, bizler için çok çok değerli. Ama bunu gençlerle yapıyor olmak işi başka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.
Meriç Nehri kenarında yürüyüş yapan Karaaslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gençler, kürek kulübünün tesisinin bulunduğu alana geçti.
"3 Nehir 1 Şehir Projesi" hakkında Karaaslan'a bilgi veren Başkan İba, Edirnelilerin yıllardır nehir kenarını kullanabilmenin hayalini kurduğunu ve bu hayalî gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Meriç Nehri'miz cazibe merkezi olacak"
Projeler kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nehir kenarının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini belirten İba, "2 aşamalı projemiz var. Bir tanesi 3 Nehir 1 Şehir Projesi, geçen hafta temelini attığımız hidroelektrik santral, yeşil enerjiyle elektrik üreteceğiz nehrimizden, ikinci kısım da Millet Bahçesi olarak kullanılacak kısım. Onun projeleri devam ediyor. 3 Nehir 1 Şehir Projemizde temel atma törenini geçen haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem burası çok güzel bir yer olacak. Cazibe merkezi olacak Meriç Nehri'miz. En büyük hayalimiz buydu ve gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karaaslan ve İba kürek çekti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisini ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Karaaslan ve İba, nehirde kürek çekmenin heyecanını yaşadı.
Edirne için kürek sporunun çok değerli olduğunu söyleyen Karaaslan, tarihe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
İlk kez kürek çektiğini ve heyecan duyduğunu belirten Karaaslan; "Burası ruhu olan tarihi bir şehir. Burada tarihe tanıklık ettik, Meriç Nehri'nde gençlerle metaforik olarak geleceğe kürek çektik. Çok keyifliydi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar’da başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırkpınar’da başpehlivanlık ilk tur kura çekimi ...
Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer ...
Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak
YEREL HABERLER Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak
Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer ...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü ...
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde ...
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
YEREL HABERLER 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı ...
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi ...
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Kırkpınar'ın 13 yaşındaki davulcusu, konservatuvar okumak istiyor
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın 13 yaşındaki davulcusu, konservatuvar ...
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Selimiye Camii'nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar kalabalığı
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar ...
Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak havayla da mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar mesajı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar mesajı
Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor
Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok
YEREL HABERLER Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok
Kıspet ustalarının özlemi Kırkpınar’la son buldu
YEREL HABERLER Kıspet ustalarının özlemi Kırkpınar’la son buldu
Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle ...
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
YEREL HABERLER BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı ...
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul ...
Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor
YEREL HABERLER Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, ...
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...