Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği Komşu'nun bayramlıkları Edirne'den

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakanlar Edirne'de Osmanlı'dan miras Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi müşterileri için en güzel ürünlerini tezgahlarına yerleştiren esnafların yüzü, Avrupa’dan gelen gurbetçilerin ve komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistlerin bayram alışverişleriyle güldü. Kurban Bayramı'nda geri sayım başlarken hafta sonu tarihi çarşılarda alışveriş hareketliliği yaşandı. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarihi çarşıların yolunu tuttu.



"Alışverişler bize can suyu oldu"

Kapalı günlerin ardından yaşanan bu kalabalığın esnafları mutlu ettiğini aktaran tarihi çarşı esnaflarından Ahmet Duran , "Salgın döneminde çok zor günler geçirdik. Şimdi ufak tefek alışverişler bize can suyu oluyor. İnşallah daha iyisi olur. Bulgaristan'dan gelen turistler ve gurbetçiler de memleketlerine gitmeden önce alışveriş yapıyorlar. Yunanistan'dan gelen fazla müşterimiz yok. İnşallah bayram herkes için hayırlı olsun. Bayram bize uğur ve şans getirsin" dedi.



"Komşular da bayramlıklarını bizden alıyor"

Bulgaristan'dan gelen turistlerin de bayram alışverişlerini Edirne'den yaptığını söyleyen Tülay Kaytan, "Bayram öncesi alışverişlerde bir hareketlilik yaşanıyor. Yüzümüz güldü. Yavaş yavaş işlerimizin açılması uzun bir zaman sonra bize ilaç gibi geldi. Güzele doğru bir gidiş var inşallah iyi olacak. Her yer açılmaya başladı şartlar güzelleşiyor. Bu durumdan memnunuz. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Yabancılar piyasayı daha çok canlandırıyor. Bizim insanlarımız da bayram öncesi alışverişlerini son güne bıraktığı için güzel bir alışveriş hareketliliği var" diye konuştu.



"İşlerimiz hareketlenmeye başladı"

Bayram öncesi işlerinde hareketlilik başladığını söyleyen tarihi çarşı esnafından İlknur Arı ise, "Salgın sürecinin ardından işlerimizin hareketlendirmesi bizleri sevindirdi. Eskiye göre satışlarımız arttı. Gurbetçiler de bayram öncesi memleketlerine gitmeden çarşımıza uğrayıp alışveriş yapıyorlar" dedi.

Bayram öncesi çarşılarda bir hareketlilik olduğunu fakat bu durumun alışverişi çok etkilemediğini söyleyen Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, tatil süreleri uzun olduğu için artık son yıllarda bayramların bayram havasından çıkıp tatile döndüğünü ifade etti.



"İnsanlar tatile gittiği için Edirne boşalıyor"

Tatil sürelerinin uzaması nedeniyle Edirne'nin boşaldığını belirten Sanış, "Son yıllarda bayram ritüeli çok fazla kutlanılmıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nı kapalı geçirdik. Esnafın senede 2 düğünü vardır. O da milli bayramlarımız. Tüm esnaf 1 yıl boyunca yaptığı ticari alışverişini bayramlara göre ayarlar. Herkes bu bayramdan umutlu iş yapmaya çalışıyor. Alışverişte düşüş var sadece kuru kalabalık var insanlar fiyat sorup geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

