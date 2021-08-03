Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi Kapıkule Gümrük Kapısında kaçakçılara darbe

Edirne’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan 6 farklı operasyonda piyasa değeri 6 milyon Türk Lirası olan uyuşturucu madde, kaçak çay, tekstil malzemesi, oyuncak ve külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklanırken 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne’deki Kapıkule Gümrük Kapısında 6 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 kilogram kokain, 10 kilogram esrar, 4 adet külçe altın, 260 kilogram çay, 20 adet oto parçası ve 3 bin 424 adet tekstil malzemesi ile oyuncak ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.



Çantadan kokain ve esrar çıktı

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, gümrüklü sahada bulunan sahipsiz çantalar devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti. Söz konusu çantaların içerisindeki maddelerin test cihazı ile yapılan analizinde esrar ve kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu uyuşturucunun, riskli görülerek xray tarama cihazına sevk edilen şüpheli bir tırdan çıkarıldığı belirlendi. Toplamda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokaine el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.



Tırda 3 kilogram esrar çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri yine bir tırda yaptıkları incelemede 3 kilogram esrar ele geçirdi. Yapılan inceleme sonucunda aynı zamanda bu uyuşturucu maddelerin alıcıları olduğu belirlenen şahıslar da gözaltına alındı.



Bagajdaki gizli bölmeden 5 kilogram altın çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üçüncü operasyonda, sınır kapısında giriş yapan bir otobüsün xray taramasında, otobüsün bagajının alt bölümünde şüpheli yoğunluğu rastlandı. Bagaj içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, gizli bölme içerisine gizlenmiş toplam 5 kilogram ağırlığında 4 adet altın külçe ele geçirildi.



Malzemeleri kemerler otobüsün altına bağladılar

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, riskli görülerek kontrol edilen bir otobüsün altında, kemerler yardımıyla bağlanarak gümrük kontrolünden kaçırılmak istenen toplam 100 kilogram ağırlığında çay ile 20 adet navigasyon cihazı ele geçirildi.



Tekstil ürünleri ile oyuncaklara el konuldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin beşinci operasyonda ise, şüpheli bulunan bir minibüste yapılan aramada, arka kısmının tamamen tekstil eşyası ve oyuncak ile dolu olduğu tespit edildi. Gümrük idaresine beyan edilmeyen ve vergileri ödenmeyen 3 bin 424 adet ürüne el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise yine şüphelenilen bir tır xray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda 160 kilogram çay ve 20 parça oto parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.