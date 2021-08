Kurtdereli güreşlerinde madalya kazanan küçük pehlivana, coşkulu karşılama

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)BALIKESİR'de düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde minik-1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Aydın Can Gümüşdağ (12), memleketi Edirne´de oturduğu mahallede davulzurnayla karşılandı. Gümüşdağ, en büyük hedefinin Kırkpınar´da şampiyon olmak olduğunu söyledi.

61´inci Kurtdereli Yağlı Güreşleri´nde Edirne Şahispor Kulübü adına güreşen Aydın Can Gümüşdağ Minik1 kategorisinde ikinci olup, gümüş madalya kazandı. Aynı zamanda 660´ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde Teşvik 2 kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Bayram Gümüşdağ´ın kardeşi olan Aydın Can Gümüşdağ, Edirne´de oturduğu mahallede coşkuyla karşılandı. Mahallelinin Roman havaları eşliğinde dans ederek karşıladığı Gümüşdağ, en büyük hedefinin ağabeyi gibi Kırkpınar´da şampiyon olmak olduğunu söyledi.

`AĞABEYİM ŞAMPİYON OLUNCA HIRSLANDIM´

Kırkpınar´da ağabeyinin şampiyon olmasının ardından hırslandığını söyleyen Gümüşdağ, "7 güreş yaptım ve sonunda ikincilik nasip oldu. Hedefim Kırkpınar´da abim gibi şampiyon olmak" dedi.

`HEPİMİZİ GURURLANDIRDI´

Şahispor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise Kurtdereli güreşlerinin Türkiye´nin en prestijli güreşlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Kurtedereli güreşleri en prestijli güreşlerimizden. Türkiye´nin birçok yerinden binlerce pehlivan bu organizasyona gidiyor. Edirne'mizden de pehlivanlarımız gitmişti. Aydın Can Gümüşdağ Minik1 boyunda finale yükseldi ve ikinci oldu. Hepimiz gururlandık Edirne'ye madalya getirdi" diye konuştu.

Oğulları gibi kendisi de gençliğinde güreş yapan Aydın Gümüşdağ ise, "Büyük oğlum Bayram, Kırkpınar birincisi oldu. Şimdi milli takımda. Küçük oğlum da Balıkesir'de final yaptı. Ben de gençliğimde büyük orta boya kadar güreştim. Çok gururluyum. Allah sırtlarını yere getirmesin. Küçük oğlumu da ağabeyi gibi milli takımda görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

