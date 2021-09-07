Mezbahaya götürülürken kaçan inek 4 saatte yakalandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, mezbahaya götürülmek için kamyona bindirilirken kaçan inek, 4 saatlik kovalamacayla yakalandı.

Keşan Ticaret Borsası Mezbahası´na götürmek için kamyona bindirilmek istenen inek, sahibinin elinden kaçtı. Keşan-Gelibolu karayoluna çıkan inek bir süre sonra bariyerlere sıkıştı. Polis ekipleri yolda önlem alırken kaçan inek, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak sıkıştığı yerden kurtulan inek Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün bahçesine girdi. Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne atılan inek, 4 saatlik kovalamaca sonunda sakinleştirilerek, yakalandı. İnek, daha sonra kamyona bindirilerek kesim için mezbahaya götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-07 09:54:26



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