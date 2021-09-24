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Bakan Gül’den çocuklarla ilgili icra sürecine ilişkin önemli açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Çocuğunu görmek için icraya para yatırma uygulamasının da sona ermesini sağlayacağız "Boşanma sonrası anne ve baba arasında kalan çocukların acı tablosunun son bulmasını sağlayacağız"

İHA

Bakan Gül’den çocuklarla ilgili icra sürecine ilişkin önemli açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Çocuğunu görmek için icraya para yatırma uygulamasının da sona ermesini sağlayacağız "Boşanma sonrası anne ve baba arasında kalan çocukların acı tablosunun son bulmasını sağlayacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanma süreci sonrası çocuklarla ilgili icraları sona erdirmek için çalışmalar yapıldığını ve TBMM açıldığında gündeme geleceğini belirterek, çocukların icra dışına çıkartılmasının hedeflendiğini, çocuğunu görmek için icraya para yatırma uygulamasının da sona ereceğini açıkladı.
Bir dizi ziyaret için Edirne’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme toplantısında konuştu. Mağdur hizmetleri biriminde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni birim kurulduğunu açıklayan Bakan Gül, insan odaklı adalet anlayışı için Edirne’den seferberlik başlattıklarını belirtti. Yeni kurulan adli destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün adliyedeki bütün mağdurların eli, kolu ve gözü olacağını vurgulayan Bakan Gül, “Türkiye'deki mağdura yönelik yaklaşımlarımıza da sahada önerileri alacağımız değerli bir toplantı olacaktır, fırsat olacaktır" dedi.

“Boşanma sonrası çocukların icra dışına çıkartılması hedefimizdir”
Boşanma sonrası çocukların en masum ve kırılgan olan kişiler olduğunun altını çizen Bakan Gül, boşanma sonrası anne ve baba arasında kalan çocukların acı tablosunun son bulmasını sağlayacaklarını duyurdu. Bakan Gül, “Dünyanın her yerinde de ya polis ya icra gibi, belli bir kurum devlet otoritesi çerçevesinde çocuk diğer tarafa gösterilmediği zaman devreye girmektedir. Gösterdiğinde medeni bir şekilde onu görüp tekrar teslim ettiğinde sorun yok. Sorun gösterilmediğinde çıkıyor ve burada da devlet mekanizması devreye giriyor. Ama biz diyoruz ki, bu devlet otoritesi icra kanalı ile olmasın. Elbette icradaki arkadaşlarımızda çok değerli ve bu konudaki her türlü titizliği yapıyor ama adı itibariyle bir mal ve eşya teslimine konu olan bu işi yapan icra değil de başka bir birimde bu işin yapılması icranın dışına çıkartılması hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

“Çocuğunu görmek için icraya para yatırma uygulamasının da sona ermesini sağlayacağız”
“Para yatırıyorsun eski eşini icraya veriyorsun ve ondan sonrada bir eşya gibi edata icrada çocuğun teslimine bir görev olarak belirlemiş durumda" diyen Bakan Gül, "Burada da başka sorunlar sürtüşmeler yaşanıyor ve çocuğun üstün yargıda burada zedelenebiliyor. Bu nedenle bu konuda da meclisimiz açıldığında üzerinde uzun zamandır çalıştığımız ve cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da şekillenen, kamuoyunda daha öncede deklare edilen bu konun bir mesele olarak kalmamasını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar böylecc yine adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğümüz kanalı ile bu çocuk tesliminin yapılmasını hedefliyoruz. İcra Müdürlüğü değil, Mağdur Hakları Merkezi ile uzman arkadaşlarımız eşliğinde psikologlar, pedologlar sosyologlar, çalışmacılarla arkadaşlarımızla yine valiliklerimizin koordinasyonunda bu konudaki uzmanlar marifetiyle bu çocuk teslimini, çocuk teslim merkezleri de oluşturarak sağlamayı hedefliyoruz ve bu konuda da netice alacağımıza inanıyoruz. Ve keza yaklaşık bin lira kendi çocuğunu görmek için icraya yatırılan parada kabul edilebilir bir durum değildir. Bunu da sona erdirecek bu çalışmayı, kendi çocuğunu görmek için icraya para yatırma uygulamasının da sona ermesini sağlayacağız. Bu işlemler tamamen ücretsiz olacaktır. İnsanı çocuğu önceleyen yaklaşım Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu insanı, yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. İnsanı, çocuk, yaşlı kadın, engelli insan olarak yaşatmak, o değeri ile yaşatmak devletin temel vazifesidir. Bunu da hep birlikte ortaya koyacağız ve çocuklarımıza bu anlamda daha yakın sahip çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Reyting uğruna kişilerin geleceğini çalmaya kimsenin hakkı yoktur”
“Etkileşim almak, reyting artırmak için adalet kavramı kullanışlı bir araç haline getirilmesini kabul etmiyorum” diyen Bakan Gül, “Mağdura kişilik haklarını özel hayatın ihlal ederek o kişinin, o çocuğun gelecekte bir hayatı olacağını düşünmeden kişisel verileri paylaşarak geleceğini çalmaya kimsenin hakkı yoktur reyting ya da etkileşim uğruna. Adaleti yerine getirecek olan titizlikle tüm delilleri araştıran gecesini gündüzüne katarak hakikat peşinde koşan mağdurunda sanığında haklarını gözeten yargı mensubudur, kolluk görevlisidir, adli ve idari personelin emekleridir, çabalarıdır, gayretleridir. Onlarda bir anne, baba, eş, kardeş, olduğunu asla bir an olsun akıldan çıkartmayalım. Vicdanları kanatan olaylarda toplumun her cismini paylaştığı duyguları kolluk görevlimizde, uzmanımızda, yargı mensubumuzda paylaşmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kurumlarıyla, kurallarıyla kanunlarıyla bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde yargı delile bakar, dosyaya bakar, anayasaya bakar ve dolayısıyla hukukun üstünlüğü çerçevesinde süreç işler” dedi.

“Her iki taraf da boşanmak istiyorsa bir celsede boşanabilecek”
Bakan Gül, “Boşanmak isteyen taraflar hakim karşısına geldiğinde her iki tarafta boşanmak istiyorsa bir celsede boşanabileceği diğer konuların ayrıca devam edeceği ama medeni halleriyle ilgili artık karı koca hususunda boşanma iradelerini yıllar sürüp, 5 yıl 10 yıl sürüp bu konuda mağdur etmeyeceği şekilde davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması üzerine çalışmalarımızı dünya örneklerine, çağdaş uygulamaları, modern uygulamaları görerek hukuk çalışması yaparak inceledik. Bu konuda da inanıyoruz ki bu eylem planını önümüzdeki dönemde de çok gecikmeden neticeye bağlanır ve böylece taraflarda örselenmez” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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