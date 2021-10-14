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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi

İHA

Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi

Trakya ve Edirne Bölgesinde son 72 saatte yaşanan şiddetli yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde artış gözlendi.
Bölgede yaşanan şiddetli yağışların neticesinde, nehirlerde kuraklıktan dolayı oluşan kum adacıkları ve yosunların neredeyse tamamının sular altında kaldı. Hemen hemen her yıl bölgede taşkın tehlikesi barındıran Meriç ve Tunca nehirlerinin bu yıl kuraklıkla gündeme gelmişti. Su debileri, bu kez de bölgede son 72 saatte yaşanan şiddetli yağışların ardından tekrar yükselmeye başladı. Nehirlerin, şuan kum adacıkları ve yosunların bir kısmının sular altında kalırken, yağışların aynı şekilde devam etmesi durumunda ise debilerin daha da fazla yükselmesi bekleniyor.
Yağmurla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin seviyesinin yükseldiğini dile getiren Sami Bilgin, “Buralar tamamen akmaz haldeydi. Yağmur yağınca kum adacıkları gitti, yosunlar kayboldu. Aslında baktığın zaman görünümünden fark ediyor her şey. Öbür tarafta Bulgaristan’da ki yağışlarında büyük etkisi var. Son gördüğümüzde tamamen kum adacıkları vardı. Sanki var, yok gibiydi. Şuanda gayet güzel ve daha da güzel olacak, seviye yükseldi ve kum adacıkları ortadan kalktı. Çirkinlikler kalmadı” dedi.

"Kışın nehrin debisi yükseliyor"
Kurak geçen yaz aylarında Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerini düştüğünü ve son 2 gündür yağan yağmurla birlikte kum adacıklarının kapandığını ifade eden Mustafa Kemal, “Küresel ısınmadan dolayı kuraklık ilimizde de görülmekte. Yaz aylarında kum adacıkları baya bir oluşuyor. Bulgaristan ve Yunanistan’daki barajlardan da su gelme engelleniyor. Bu sebeple su seviyesi baya düşüyor. Bu Edirne’deki tarımla uğraşan çiftçiler içinde zorluklar çıkarıyor. Sonuçta çiftçilikle geçimini sağlayan bir il. Ayçiçeği olsun, çeltik tarlaları olsun etkileniyor. Bu günlerde yağışlar bereketli artışlar baya bir oldu. Tunca ve Meriç’in taşıdığı su şuanda yükseldi. Kışın nehrin debisi yükseliyor. Kışın nehrin taşıdığı topraklar yazın suyun debisinin düşmesiyle nehir yataklarında kum adacıkları oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.
Su seviyesinin yükselmesiyle yosun, kum adacıkları ve çöplerin kaybolduğunu vurgulayan Çağatay Can Tasmalı seviyenin daha da yükselmesi gerektiğini söyledi.

“Son 2 gündür yağan yağmur sebebiyle Tunca nehrinde oluşan kuraklık yok odu”
Son 2 gündür yağan yağmur sebebiyle nehirlerin artığını belirten Doğukan Polat, “Son 2 gündür yağan yağmur sebebiyle Tunca nehrinde oluşan kuraklık yok odu. Su seviyesi 2 günde yükseldi ve daha da yükselmesini istiyoruz. Buradan hayvancılık ile geçimini sağlıyor, tarımla ilgileniyor. Suyun yükselmesi güzel olur. Yağmur yağsa da, yağış olsa da seviyesi yükseldikçe temizlenmeye başlıyor. Yani akıntı fazla olduğu için çöpleri diğer tarafa götürüyor ve rahat rahat toplanıyor” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir taşkın riski yok”
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise, bölgede son yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle her iki nehrin mevcut debilerinin yaklaşık iki kat arttığı bildirilirken, söz konusu artışın herhangi bir taşkın riski taşımadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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