"Karaağaç Kabak Festivali"nde yemekler yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Karaağaç Kabak Festivali"nde yemekler yarıştı

İHA

"Karaağaç Kabak Festivali"nde yemekler yarıştı

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen ‘Karaağaç Kabak Festivali'nde katılımcılar, ‘Kabak Tadı Veriyoruz’ yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.
Edirne’de düzenlenen 1. Karaağaç ‘Kabak Festival’ yarışmasında kendi elleriyle yaptıkları kabak yemekleri ve kabak tatlılarıyla katılan ev hanımları hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı ve lezzetli kabak yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada Gülay Aydinç, yaptığı kuzu etli iç pilavlı bal kabağı ile jüri üyelerinden tam not alarak birinci oldu. Yöresel kıyafetleri ile halk oyunları oynayan öğrenciler ise birbirinden güzel gösterilerle yarışmaya renk kattı.
Edirne’de bir tesisin bahçesinde düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan yarışmacılar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yaptıkları yemekler ile yarıştı.
Etkinlik kapsamında yarışmaya katılım sağlayan vatandaşların 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere toplamda 120 kişi yaptıkları kabak yemekleri ile yarıştı.
Türkiye’nin farklı illerinden gelen şefler, yapılan kabak yemeklerinin tadına bakarak yarışmacılara puan verdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, jüri şefleri ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
Yarışmacıların yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Karaağaç Kabak Festivali'nin ilk kez gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" dedi.
Yarışmacıları yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" şeklinde konuştu.
Ana yemek kategorisinde birinci olan Gülay Aydinç, “Kabak ile yaptığım ana yemek kategorisinde birinci oldum. Zeytinyağlı kabak yemeklerinde ise 3’üncü oldum. Ana yemekte balkabağımızın içine kuzu etli iç pilav hazırlayıp sunum yaptık. Zeytinyağlılarımızda ise Ege yöresine ait sülfata yemeğini yaptık. İkisi de çok lezzetliydi, yiyenler çok beğendi ve çok mutluyuz” diye konuştu.
Közde pişirilmiş bir kabak ile yarışmaya katıldığını ve içinin kaşıkla yenildiğini belirten Mürvet Gürses, “Kabağı güzelce kestik temizledik ondan sonra fırını yaktık ve ateş kor oldu. Daha sonra kor ateşinde tepsiler koyup pişirdik. Bu yemeği kendi fikrimce ilk defa yaptım. Eskiden kazanlar vardı büyük kazanlarla yapardık. Yaşlılardan esinlenerek bu kabak yemeğini yaptım. Çünkü biz küçükken büyüklerimiz bize yapardı. Çok güzel bir yarışma çok mutluyuz her zaman olsun isteriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de “Karaağaç Kabak Festivali” renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Edirne’de “Karaağaç Kabak Festivali” renkli ...
Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı
YEREL HABERLER Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülerle başladı
Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Edirne’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Edirne’de bir ...
Edirne’de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı
YEREL HABERLER Edirne’de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı
Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Enez'de aç kalan köpekler 9 tavuk ve 1 horozu telef etti
YEREL HABERLER Enez'de aç kalan köpekler 9 tavuk ve 1 horozu telef ...
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın ...
Tıp fakültesi öğrencisinin, Rektör Tabakoğlu ile yaşadığı diyalog hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Tıp fakültesi öğrencisinin, Rektör Tabakoğlu ile ...
Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri ...
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri var
YEREL HABERLER Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 ...
'İnsanlar kanıksamış ama salgın yabana atılacak gibi değil'
YEREL HABERLER 'İnsanlar kanıksamış ama salgın yabana atılacak gibi ...
Bulgaristan'dan gelen kadın soydaşlar Edirne'de ağırlandı
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen kadın soydaşlar Edirne'de ...
Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi
YEREL HABERLER Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi
Husumet silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumet silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 1 yaralı
Edirne´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.