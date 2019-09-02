Kaza, gece yarısı Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden S.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe ve ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yasa dışı yollar Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda bulunanlar bazı davetliler ise panikle dışarı çıktı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.