Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Edirne'nin tarihi miraslarında tehlike kapıda! Prof. Beksaç uyardı: Acilen kapatılmalı! - Güncel haberler
ABONE OL

Edirne'nin tarihi köprülerinde tehlike kapıda! Prof. Beksaç uyardı: Acilen kapatılmalı

Edirne'de, Osmanlı döneminden kalma tarihi Yanlızgöz ve 2'nci Bayezid köprüleri, definecilerin kaçak kazıları ve yüksek tonajlı araçların geçişleriyle oluşan tahribatla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Osmanlı mimarisinin en önemli köprü örnekleri arasında yer alan köprülerin bir an önce onarılıp, trafiğe kapatılması gerektiğini belirterek, "Burada ilerlemiş bir tahribat söz konusu" dedi

Edirne'nin tarihi miraslarında tehlike kapıda! Prof. Beksaç uyardı: Acilen kapatılmalı! - Güncel haberler
DHA

Edirne'de, Osmanlı döneminden kalma iki köprünün oluşan tahribat nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, köprülerin trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi.

Edirne'de, dönemin padişahları 2'nci Bayezid (1448-1512) ve 2'nci Selim (1524-1574) tarafından yaptırılan tarihi 2'nci Bayezid (1488) ve Yalnızgöz (1567-1570) köprülerinin taşlarında çatlaklar oluştu, kemerlerinde dallar çıktı. Bakımsızlıktan dolayı Yalnızgöz Köprüsü'nün kemer kısmında çökme yaşandığı görüldü.

DEFİNECİLER VE YÜKSEK TONAJLI ARAÇLAR

Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım mahallelerini şehre bağlayan Bayezid Köprüsü ise definecilerin kaçak kazılarıyla talan edildi. Yasak olmasına rağmen yüksek tonajlı araçların geçtiği köprülerin ayak kısımlarında ise çökmeler yaşanıyor.

"ACİLEN ONARIMA ALINMALI, TRAFİĞE KAPATILMALI"

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, köprülerin bir an önce onarılıp trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi. Tarihi köprülerin durumuna değinen Beksaç, "Edirne'nin köprüleri gerçekten önemli. Osmanlı mimarisinin en önemli köprü örnekleri arasında yer alıyor. Edirne'nin erken Osmanlı süreçlerinden başlayarak burada bir köprü yapılması faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Hatta bunların 2'nci Murat döneminden başlayarak imar edildiği ve daha sonraki süreçlerde defalarca tekrar onarıldığı, eklemeler yapıldığı bilgilerimiz var" dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE TAHRİBATA NEDEN OLACAKTIR"

Tarihi köprülerin Osmanlı'nın köprü mimarisinin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Beksaç, "Maalesef bakımsızlık konusu gerçekten bu yapıları tehdit etmekte. Özellikle köprü olması nedeniyle buradaki bakımsızlığa bir an önce çare bulunması şart duruma geldi. Görüldüğü gibi ağaçların çıkması, açılmalar, zemindeki kaymalar, kırılmalar gelecek için bu köprülerin acilen onarıma alınmasını mecbur kılmaktadır.

Burada çıkan ağaç kökleri ve diğer bitkiler zaman içinde bu yapının taşlarını ve temellerini zorlayacak şekilde olacaktır ve daha sonraki aşamada da köprünün hızlı bir şekilde tahribatına neden olacaktır. Bu nedenle de bunların acilen korumaya alınması gerekiyor" diye konuştu.

"BUNLAR ARTIK BİRER KÜLTÜREL MİRASTIR"

Beksaç, köprülerin trafiğe kapatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu köprülerin ağır vasıta trafiğinden çok, diğer araçların da geçişine kapatılması lazım. Sadece yayalar, bisiklet gibi hafif araçların geçmesi için kullanıma açılması, fakat vasıtalara kapatılması lazım. Çünkü bu vasıtalar da zaman içinde köprüleri tahrip edecek şekilde, ağırlıklarıyla, tonajlarıyla bu yapıları tehdit eder vaziyettedir. Köprülerin trafiğe kapatılması, ecdat yadigarlarına sahip çıkılmasını bize gösterecektir. Bunlar artık normal kullanım objelerinin ötesinde bir anıdır, birer kültürel mirastır. O nedenle korunmaları aciliyet taşıyan vaziyete geldi.

YANINA BAŞKA KÖPRÜLER YAPILABİLİR

Bunların yanına başka köprüler de yapılabilir. 'Çok masraflı olacak' denirse de bu trafik, başka yere kaydırılırsa da Edirne için çok büyük bir zarar yapmaz. Alternatif yolların varlığı da söz konusu. Trafiğe kapatılması, buradaki trafiğin kontrol altına alınması lazım. Yok olur, yok olma tehlikesi bu yapılar için her zaman mevcut. Edirne'nin diğer köprülerinde de aynı durum söz konusu. Ama burada bayağı ilerlemiş bir tahribat söz konusu. Şu anda 'Köprü yıkılmaz' deniyorsa da görülen tahribatın ileriki aşamada çok kısa bir sürede ağır sonuçlar vereceği kesindir. Köprülerin bir an önce kapatılıp korumaya alınması lazım" dedi.

"DEFİNECİLER NE BULACAKLARINI ZANNEDİYOR"

Definecilerin altın arayıp köprüleri tahrip ettiğine değinen Beksaç, "Defineciler ise bambaşka bir tehlike kaynağı. Bu köprülerde ne aradıklarını anlayamadığım insanlar. Osmanlı köprüsünde ne bulacaklarını zannediyorlar? Daha önce de köprü üzerinde kazılar yapılmıştı. Köprülerin temellerine altın konulduğu, hazine olduğu gibi şayialar, bunların hepsi masal. Bunlar sadece yapıları tahrip etmekten öteye gitmeyen yalan yanlış şehir efsaneleridir" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE YETKİLİLERİN DUYMASINI İSTİYORUM"

Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Denkçi de, "Çocukluğumuzda 2 başta da ışık vardı, burasını askeriye koruyordu. Köprümüzde hiçbir hasar yoktu. Köprümüz bu kadar kötü değildi. Ağır vasıta araçlar geçiyor, kazı yapılıyor, ağaçlar sarmış. Üzücü bir olay. Buranın trafiğe bir an önce kapatılması gerekiyor ve tadilatın yapılması lazım. Bunu bir an önce yetkililerin duymasını istiyorum" dedi.

2'nci Bayezid K&ouml;pr&uuml;s&uuml;
2'nci Bayezid Köprüsü

Yalnızg&ouml;z K&ouml;pr&uuml;s&uuml;
Yalnızgöz Köprüsü

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı!
GÜNDEM İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!
MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?
GÜNDEM Gözler MSB işçi alımı mülakat yerlerinde!
BEKÇİ ALIMI başvuru tarihleri 2023: Bekçi alımı yapılacak mı, başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA bekçi alımı şartları
GÜNDEM Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
Son dakika: Hatay İskenderun'da feci yangın! Bir kişi alevlerin arasında yaşamını yitirdi
GÜNDEM Feci yangın! Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
Hastanede doktoru sahte sandılar! Gerçek başka çıktı - Gündem haberleri
GÜNDEM Hastanede doktoru sahte sandılar! Gerçek başka çıktı
3 kişi ölmüştü! Katil zanlısı "Yoruldum" deyip kendini ihbar etti!
GÜNDEM 3 kişi ölmüştü! Katil zanlısı "Yoruldum" deyip ...
İSPARK fiyatlarına ZAM! İSPARK ücretlerine zam geldi! Zam sonrası İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi?
GÜNDEM İSPARK ücretlerine zam!
Tartıştığı arkadaşı bıçakla öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı arkadaşı bıçakla öldürdü
Hırsızların gözdesi "Hayalet gösterge" - Haberler
GÜNDEM Hırsızların gözdesi "Hayalet gösterge"
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı olacak mı?
GÜNDEM PTT personel alımında detaylar bekleniyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.