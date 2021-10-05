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Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgarlardan tezgahlardaki balıklara yoğun ilgi

Yunanistan ve Bulgaristan’dan günübirlik alışveriş için Edirne’ye gelen turistler, balık ihtiyaçlarını da kentten karşılıyor. Yunanların palamut, Bulgarların ise çipura ve levrek tercih edildiğini söyleyen balıkçı Yasem Eren, bazen toplan balık sattıklarını da söyledi.

Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgarlardan tezgahlardaki balıklara yoğun ilgi
Edirne’ye gelen Bulgarlardan yoğun ilgi
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DHA

Balıkpazarı Caddesi'ndeki balık tezgahları bölge halkının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşteriye de hizmet veriyor. Günübirlik alışveriş için kente gelen Yunan ve Bulgarlar, dövizdeki kur farkı nedeniyle balıkları Edirne’den daha ucuza alıp ülkelerine dönüyor. Yunanistan'dan gelenler en çok palamut satın alırken, Bulgarlar ise çipura ve levrek tercih ediyor.

Balıkçı Yasem Eren, "Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşterimiz var. Bazen telefonlaşıp öyle geliyorlar. Yunanistan'dan gelen müşterilerimiz genelde palamut satın alıyor. Genelde toptan satın alıyorlar. Palamudu çok seviyorlar. Yunanistan'da palamudun kilosu, 10-12 euroya satılıyor. Burada daha uygun fiyata satın alıyorlar. Bulgaristan'dan da çok gelen müşterilerimiz var. Bulgaristan'dan gelenler çipura, levrek olmak üzere her türlü balığı satın alıyorlar. Burada bulunan restoranlarda toptan satın alıyorlar. Sabah erken gelen çok sayıda müşterimiz var" diye konuştu.

'DENİZLERDE LÜFER BOLLUĞU, HAMSİ FİYATINI ARTIRDI'

Karadeniz'de lüfer bolluğu yaşandığını söyleyen Eren, "Lüferin bol olması hamsi fiyatlarını da artırdı. Hamsiyi avlayan lüfer bol çıkarken, hamsi fiyatı da arttı. Şu an 50 liradan satıyoruz ama kısa süre sonra lüfer azalır, hamsi fiyatı düşer. Lüferi şu an İstanbul'daki tezgahlardan daha uyguna satıyoruz" dedi.

Edirne'de balık tezgahlarında lüferin tanesi 25, palamudun tanesi 40, hamsinin kilosu 50, çipuranın kilosu 70, istavritin kilosu ise 30 liradan satılıyor.

Romanya'da yaşayan iş insanı Alişan Düzgün de Edirne'ye her hafta sonu alışverişe geldiğini söyledi. Balık pazarında toptan balık satın alan Düzgün, "Romanya'dan gelip balık satın alıyorum. Bizim Karadeniz'de balıkçılar Romanya sınırında balıkları avladığından Romanya'da balıkçılar balık tutamıyor. Her hafta Edirne'ye gelip balık, pastırma, peynir, zeytin, lokum ve ihtiyaçlarımızı satın alıp dönüyoruz. Bu sayede ezan sesi duyup memleket hasreti de gideriyoruz. Ben 450 kilometre yoldan geldim, dün geldim, bugün döneceğim" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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