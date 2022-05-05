Edis isyan etti 0:00 / 0:00

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Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.

"KENDİME YEDİREMİYORUM ARTIK!"

Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık! Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak." dedi.

DEMET AKALIN: TÜM MÜZİSYENLER ADINA RİCA ETTİM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan'da Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sanatçılarla buluşmasının ardından şarkıcı Cenk Erken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız; müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." mesajını yayınlamıştı.

Demet Akalın, Okan Kurt ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Davete katılan şarkıcı Demet Akalın da Eren'in bu sözlerine yanıt vermişti. Akalın, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim, söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Gencebay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARININ SÖZÜNÜ ALDIM"

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Demet Akalın, "Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey..." demişti.