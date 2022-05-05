Edis isyan etti

Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.
"KENDİME YEDİREMİYORUM ARTIK!"
Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık! Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak." dedi.
— EDIS (@edisgorgulu) May 3, 2022
DEMET AKALIN: TÜM MÜZİSYENLER ADINA RİCA ETTİM
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan'da Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sanatçılarla buluşmasının ardından şarkıcı Cenk Erken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız; müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." mesajını yayınlamıştı.
Davete katılan şarkıcı Demet Akalın da Eren'in bu sözlerine yanıt vermişti. Akalın, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim, söyledim." ifadelerini kullanmıştı.
"ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARININ SÖZÜNÜ ALDIM"
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Demet Akalın, "Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey..." demişti.
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