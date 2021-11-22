'Kemal Öğretmen' oldu 0:00 / 0:00

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Adnan Önül'ın yönettiği 'Şöhretler Okulu Yarışıyor'un gösterim tarihi belli oldu. Gösterime 21 Ocak'ta girecek olan filmde başrolleri Ediz Hun, Berna Üçkaleler ile çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan paylaşıyor.

Çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin güzelliklerini anlatan 'Şöhretler Okulu Yarışıyor'da Ediz Hun, 'Kemal Öğretmen'i canlandırdı.

'Kemal Öğretmen', kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. 'Deniz Öğretmen' ise babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir ve Kaktüs Koleji'ni ele geçirip satmayı planlamaktadır. 'Kemal Öğretmen', hem kızı ile kaçırdığı zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek 'Deniz Öğretmen'e bir yarış teklif eder. 'Deniz Öğretmen', yarışmayı kazanacağından emin olduğundan, hemen bu yarışma teklifini kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein'den oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir.