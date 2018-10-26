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Efecan Şenolsun kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Efecan Şenolsun kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Efecan Şenolsun, önümüzdeki günlerde Show TV'de yayınlanacak olan başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Çarpışma dizisinin kadrosunda yer alacak. Peki, Efecan Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

26.10.2018 - 01:56 | Güncelleme:

Efecan Şenolsun hakkında cinsel taciz suçlamasıyla gündeme geldi. Yaşamayanlar dizisinin oyuncusu Elit İşcan, Efecan Şenolsun tarafından sette cinsel taciz ve hakarete uğradığını belirterek şikayette bulundu. Peki, Efecan Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, konuya dair tüm detaylar...

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun’un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan ve son olarak Nefes Nefese adlı dizide başrol olan Melisa Şenolsun‘dur.

Efecan Şenolsun’un ablası Melisa Şenolsun’un da kedisi gibi ünlü bir oyuncudur. Daha 16 yaşındayken ailesinin sözünü dinlemeyerek İzmir’den İstanbul’a oyuncu olma hayali için gelmiştir. Ancak, babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp lise eğitimini tamamlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi’ni kazanarak İstanbul’a gelmiştir.

İlk olarak ise başrollerini Kerem Bursin ve Hande Doğandemir‘in paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde rol almıştır. Genç oyuncunun sergilediği performansı dikkatleri üzerine çekti. Efecan Şenolsun son olarak Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay‘ın yer aldığı Paramparça aldı dizide Özgür karakteri ile karşımıza çıkmış ve çok beğenilmiştir. 2015 yapımı olan Nadide Hayat adlı filminde Cem karakteri ile yer almıştır.

2018’in Kasım ayında yayın hayatına başlayacak olan ”Çarpışma” dizisinde başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can yer alacak ve Efecan Şenolsun dizide Kerem‘in yakın arkadaşı Yakup karakterine hayat verecektir.

EFECAN ŞENOLSUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018- Çarpışma ( Yakup )

2015- Nadide Hayat ( Cem )

2015- Kocan Kadar Konuş ( Murat )

2015-2014- Paramparça ( Baterist Özgür )

2013- Güneşi Beklerken ( Can )

ELİT İŞCAN'IN AÇIKLAMASI

İşcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cinsel tacize uğradım"
"Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Yanımda bulunanlar vasıtasıyla Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu öğrendim. Aynı gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu. Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti.

Yaşadığım üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra "cinsel taciz" diye adlandırdığım bu durumun aslında "cinsel saldırı" olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun "cinsel saldırı" üst başlığın' taşıyan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiğini öğrendim. Efecan Şenolsun'un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi, kendisinden uzaklaşarak ve yanımdan gitmesini söyleyerek gösterdim.

 

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