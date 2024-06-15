Efes Deneyim Müzesi, dünyanın en iyisi

Teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta kendi alanında rakiplerini geride bırakan Efes Deneyim Müzesi, aldığı birincilik ödülüyle adını dünyaya duyurdu.

Paris Eternal Mucha ve Danimarka’nın Carl Nielsen ile Regan Vest gibi müzeleri geride bırakarak ilk 4 arasına girmeye hak kazanan Efes Deneyim Müzesi, finalde Riyad’da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan’da bulunan India in Fashion ve Paris’te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarıştı.

Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanımak amacıyla organize edilen ödül töreninde özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ile teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor.

İngiltere merkezli olan ve 40 yılından bu yana kesintisiz yayımlanan Modriale Publishing Dergisi'nin 7'ncisini düzenlediği Mondo-Dr Awards bu yıl 12 Haziran’da Las Vegas’ta yapıldı.

Dünyada ‘Deneyim Müzeciliği’ni tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi de bu prestijli ödüle dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurulun değerlendirmesi sonucu layık görüldü.

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Ziyaretçilerine 'Immersive' teknolojilerle Antik Efes’teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkânı sunuyor.

'Immersive' teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikayeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor.

Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketlerinden ve akademik kurumlarından mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş bir ekibin tasarladığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi deneyimletiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan ve bir deneyim tasarım şirketi olan DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, tarihsel hikayenin ileri teknolojiyle bir araya gelerek oluşturduğu özgün anlatısıyla da dünyada sayılı öncü örnekler arasında yer alıyor.