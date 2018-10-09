Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi açıklarında bir lastik botu durdurdu.

AA'nın haberine göre; operasyonda, 23'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 10'u Suriye, 7'si Kongo, üçü Sierra Leone, ikisi Fildişi Sahilleri, ikisi Togo, ikisi Mali, biri Senegal ve biri Afrika uyruklu 51 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ekipler ise yaptıkları çalışmada, lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 19'u Suriye, 17'si Irak, 4'ü Afganistan ve üçü Filistin uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki operasyonda yakalanan çoğunluğu kadın ve çocuk 94 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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