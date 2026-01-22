Habertürk
        Haberler Magazin Ege Kökenli'nin acı günü! Dedesi Teoman Urca hayatını kaybetti

        Ege Kökenli'nin acı günü

        Oyuncu Ege Kökenli'nin dedesi Teoman Urca hayatını kaybetti. Urca, bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek

        Giriş: 22.01.2026 - 08:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:54
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Oyuncu Ege Kökenli, dedesi Teoman Urca'nın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ege Kökenli, dedesinin bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.

        #ege kökenli
        #Teoman Urca
