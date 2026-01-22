İnegöl'de genç adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve gir... Daha Fazla Göster Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Daha Az Göster