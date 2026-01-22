Ege Kökenli'nin acı günü
Oyuncu Ege Kökenli'nin dedesi Teoman Urca hayatını kaybetti. Urca, bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek
Giriş: 22.01.2026 - 08:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:54
Oyuncu Ege Kökenli, dedesi Teoman Urca'nın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ege Kökenli, dedesinin bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.
