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        Haberler Sağlık Ege Üniversitesinde borik asidin akciğer kanseri tedavisine yönelik etkisi araştırılacak

        Ege Üniversitesinde borik asidin akciğer kanseri tedavisine yönelik etkisi araştırılacak

        Ege Üniversitesinde (EÜ) akciğer kanseri tipleri içerisinde en fazla görülen tür olan "küçük hücreli dışı akciğer kanseri"ne karşı borik asit molekülünün iyileştirici etkileri incelenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:49
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        Borik asidin akciğer kanseri tedavisine yönelik etkisi araştırılacak
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman'ın yürütücüsü olduğu "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tümör Hücre Sferoidlerinde Borik Asidin Antikanser Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 programı dahilinde desteklenmeye uygun bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kahraman, akciğer kanserinin dünyada en çok görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkati çekerek, kansere bağlı ölümler içerisinde de ilk sırada yer aldığını aktardı.

        Kahraman, son yıllarda akciğer kanseri tedavisinde yeni ilaç molekülü adayı olabilecek birçok bileşik ve terapötik ajanlar üzerine çalışmalar yapıldığını belirterek umut verici sonuçların ortaya konduğu moleküllerden birinin de bir bor bileşiği olan borik asit olduğunu kaydetti.

        "ARAŞTIRMALAR BORİK ASİDİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

        Araştırmaların borik asidin iyileştirici etkisi olduğunu gösterdiğini aktaran Kahraman, "Projeyle elde edeceğimiz bilgiler, borik asidin akciğer kanserinde temel hücresel antikanser mekanizmalar üzerine olan etkilerini ortaya koyacak ve bor içeren hedefli yeni tedavi modellerinin oluşturulması için kaynak veriler sağlayacaktır. Ayrıca verilerimiz, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan bor madenlerinin kanser tedavisinde umut vadeden bir molekül olup olmadığını ortaya koyacak ve bu stratejik madenlerin daha da önem kazanmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Proje ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da Türkiye'nin bor madeni açısından zenginliği göz önüne alındığında, projenin ekonomik olarak da önemli katkılar sunacağını düşündüğünü belirtti.

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