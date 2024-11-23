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        Haberler Yaşam Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

        Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Datça'da, havadan görüntülenen ve Akdeniz ile Ege'nin buluştuğu noktada yer alan 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, hayranlık uyandırıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:14
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        Datça'da, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda yer alan Knidos Antik Kenti, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak kabul ediliyor.

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        Kentte, Yuvarlak, Dionysos ve Apollon tapınakları, Boulakrates Çeşmesi, 2 limanı ve ziyaretçileri ilk karşılayan 5 bin kişi kapasiteli tiyatrosu, başlıca kalıntılar olarak yer alıyor.

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        Dronla havadan görüntülenen kentin, matematik bilimci Eudoksus, Doktor Euryphon, Ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet ediliyor.

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        #knidos
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