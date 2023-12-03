Eğer birisinin sizi sevmesini istiyorsanız bu psikolojik hileyi deneyin! İşte Benjamin Franklin Etkisi

Eğer birisinin sizi sevmesini istiyorsanız bu psikolojik hileyi deneyin! İşte Benjamin Franklin Etkisi

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Herkes hayatının bir noktasında kendisini sevmeyen biriyle karşılaşmıştır. Bu tatsız durumu tersine çevirebileceğiniz çok basit bir yöntem var.

Amerika'ın ünlü tarihi figürlerinden biri olan Benjamin Franklin otobiyografisinde bir düşmanı, nasıl dosta çevirdiğini anlatıyor.