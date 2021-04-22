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HaberlerGündem3. SayfaEğitim uçağı acil iniş yaptı - Haberler
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Eğitim uçağı, yapımı süren havalimanına acil iniş yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, özel bir üniversiteye ait eğitim uçağı, yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı´na (ÇBH) acil iniş yaptı. Uçağın öğretmen pilotu Hakan Göktürk, "ÇBH´yi kullanmasaydık, bir tarlaya iniş yapabilirdik. Bu da kırıma neden olabilirdi" dedi

Eğitim uçağı acil iniş yaptı - Haberler
DHA

Tarsus´ta bugün öğle saatlerinde, özel bir üniversiteye ait eğitim uçağı yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı´na acil iniş yaptı.

DHA'nın haberine göre, uçağın öğretmen pilotu Hakan Göktürk ile uçuş öğrencisi Deniz Can Çiftçioğlu, mevcut bataryanın 22 dakika mesafedeki Şakirpaşa Havalimanı'na ulaşmaya yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İncirlik´le koordineli sürecin ardından havalimanına iniş yaptıklarını bildirdi.

Sağ salim iniş yaptıklarını anlatan Hakan Göktürk, "Veriler bizi buraya inmeye mecbur kıldı. Çukurova Bölgesel Havalimanı´nı kullanmasaydık, Adana ile yeni meydan arasındaki bir tarlaya iniş yapabilirdik. Bu da yerine göre kırıma da neden olabilirdi" diye konuştu.

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