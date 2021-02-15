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Uzaktan eğitimde yapay zeka dönemi

Habertürk Akademi'de 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, ders, ünite, konu, kazanım ve zorluk etiketi olan, video çözümleri bulunan güncel nitelikli 250.000'den fazla soru bulunurken bu platformda rakiplerinden farklı olarak yapay zeka ile çalışma planı hazırlanarak her öğrenciye özel “Dijital Koçluk” hizmeti var. Türkiye’nin en iddialı platformu olan Dijidemi'nin Kurucu Ortağı Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Mustafa Açıkgöz, platformun özellikleriyle ilgili soruları Habertürk okurları için yanıtladı.

Soru bankası, deneme sınavları Habertürk Akademi'de
HABERTURK.COM

Pandemi sürecinin de etkisiyle e-öğrenme olarak da adlandırılan uzaktan eğitim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişiyor.

Habertürk yüz yüze eğitime ara verilen bu zorlu dönemde öğrencilerin eksik yönlerini hızlı kapatmaları adına bu alanda Türkiye’nin en iddialı platformu olan Dijidemi’yle işbirliğine gitti ve Habertürk Akademi doğdu.

Habertürk Akademi'de 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, ders, ünite, konu, kazanım ve zorluk etiketi olan, video çözümleri bulunan güncel nitelikli 250.000 den fazla soru bulunuyor. Bu platformda rakiplerinden farklı olarak yapay zeka ile çalışma planı hazırlanarak her öğrenciye özel “Dijital Koçluk” hizmeti de bulunuyor. Yine bu platformda tüm konularda yüzlerce saatlik binlerce konu anlatım videoları, ihtiyaç duyulan konularda da yüzlerce animasyon ve simülasyonlar yer alıyor.

Dijidemi Kurucu Ortağı Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Mustafa Açıkgöz, platformun özellikleriyle ilgili soruları Habertürk okurları için yanıtladı. Açıkgöz, oluşturulan platformda Dijidemi patentli “Dijital Koçluk®” hizmetinin önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtirken platformun kapsamı ile ilgili de bilgiler verdi.

Bu eğitim platformu, öğrencilere hangi imkanları sunuluyor?

Dijidemi'nin alt yapısı KOSGEB Ar-Ge projesi olarak 2009’da başlatıldı. Bugün Dijidemi'nin içeriğinde 1000 kitaba eşdeğer 350 binden fazla soru bulunuyor.

Ortaokulda; Her sınıf seviyesi her dersi için 12 ile 17 arasında kitaptaki tüm sorular bulunmaktadır. Örneğin 8. sınıf matematik bölümünde 17 kitap, 10.000 den fazla soru vardır. Sadece 8. sınıflar için 90’dan fazla kitap içeriği anlamına gelmektedir.

Lisede; her sınıf seviyesi, her ders için 12 ile 15 arası kitap bulunmaktadır. Lise özelinde TYT - AYT kitaplarının konu kazanıma bağlı 9-10-11. sınıflarda da kullanılabildiğinden her sınıf düzeyinde 50.000’den fazla soru bulunmaktadır. TYT – AYT sınavına hazırlanan öğrenciler için toplam 200’den fazla kitap 200.000’den fazla soru öğrencinin kullanımındadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sistemde 1.000 den fazla güncel kitap soruları yer almaktadır.

Dijidemi'nin işbirliği ile oluşturduğumuz Habertürk Akademi'de bu imkanlardan faydalanmak mümkün.

Bu platformdaki deneme sınavlarınızın ayrıcalığı nedir?

Dijidemi’de ortaokul ve lise tüm sınıf seviyeleri ve merkezi sınavlar için denemeler yer alıyor, bu denemeler Habertürk işbirliği ile Habertürk Akademi’de ücretsiz ve periyodik olarak yayınlanıyor. Bu denemeler tüm öğrencilerin yararlanması gereken altın karma mantığı ile farklı, seçkin yayın evleri tarafından hazırlanıyor. Bu denemeler sonrasında video çözümlerinin yanı sıra benzersiz bir özellikle, benzer sorulara ve video çözümlerine erişme imkânı bulunmakta. Ayrıca deneme sınavı sonrası öğrencilerimize karneleri ile birlikte eksikleri tespit edilip çalışma planları oluşturuluyor.

Sistemdeki soruları hangi kurumlar hazırlıyor?

Sorular sahada beğenilen, nitelikli yayınlar üreten İşler Yayın gurubundaki yayın evlerine aittir. Bes Bilgi Eğitim, Yayın Denizi, Son Viraj, Merkez Yayınları, İşleyen Zeka, Hız ve Renk, ENS, Beyin Takımı Yayınları, Yeni Tarz Yayınları, Av Yayınları, Full Matematik Yayınları, Hayalim O Yayınları, İlk Önce Yayınları, Mozaik Yayınları, Tümler Yayınları, Test Fen Yayınları gibi 15 ten fazla yayın evine ait güncel sorular yer almaktadır. Bu soruların hazırlanmasında, kontrol edilmesinde, güncellenmesinde 2.000 den fazla öğretmen görev alıyor.

Sorular yeni sınav sistemine uygun mu?

Aslında soruları kimlerin hazırladığı sorusu bunun da cevabı oluyor. Bu sorular piyasada yer alan beğenilen, saha ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen yayınlardan alınıyor, hatta yayın evlerimiz güncellenmiş, yeni nesil soruları artırılmış kitaplarını ürettiklerinde daha baskıya gitmeden, video çözümleri üretilmiş, son kontrolü yapılmış, Dijidemi’de güncellenmiş oluyor.

Uzaktan eğitimle ilgili benzer çözümler de var. Bu platformun farkı nedir?

Günümüzde pandeminin de etkisi ile e-öğrenmede farklı çözümler bulunabilmektedir. Bu ürünleri değerlendirirken; soru sayısı, kalitesi, güncel olması, yeni nesil soru içermesi en önemli başlıklardan birisi. Sınıf seviyesine bağlı 50 ile 200 arası güncel kitap içeriği barındıran bir kaynak bulmak gerçekten zor. Bu soruların tamamının video çözümlü olması da çok önemli. Tüm sorularda benzer sorulara erişebiliyor olmak öğrencinin eksiklerini hemen giderebilmesi için benzersiz bir özellik. Tüm konularda detaylı konu anlatımına, çözemediği soruda ya da konu çalışırken erişebilmesi, sayısal derslerde animasyon ve simülasyonlara erişebilmesi de önemli özelliklerden. Tüm bu kaynakları öğrencinin ihtiyaçlarına uygun potansiyelini en üste çıkarabilmek için kişiye özel bir çalışma planı sunan “Dijital Koçluk ®” sistemi tam bir bireysel okul haline getirmekte. Sistemler incelendiğinde hepsini bir arada yer aldığı bir yapıyı bu platformdaki fiyatları ile bulmak imkansız hale gelmektedir.

Peki "Dijital Koçluk" nedir?

“Dijital Koçluk®” marka tescilli bir Dijidemi özelliğidir. Koçluk günümüzde akademik başarı için anahtar kelimedir. Öğrenci sayısı azaltılmış eğitimler, özel dersler, harici koçluk hizmetleri eğitimin bireyselleşmesi için yapılan hizmetlerdir. Eğitimin bireyselleştirilmesi, öğrenciyi takip etme, kişiye özel çözümler sunma ve bunu sürekli güncelleyerek kişisel potansiyelin en üst düzeye çıkarılma sürecidir. İşte bu süreci yönetebilmek için tüm kaynaklar Dijidemi’de bulunmaktadır. Dijidemi “Dijital Koçluk®” hizmeti ile öğrencinin MEB’in kazanımları açısından gelişim takibini yapmakta ve yapay zeka ile öğrenciye özel çalışma planı sunarak öğrenme süreçlerinin bireyselleşmesini, öğrencinin potansiyelin gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

‘Ben testleri basılı yanıtlamak istiyorum’ diyen öğrenciler için çözümünüz var mı?

Bu sistem sadece dijital bir platform değil, dijital kaynaklar ve takip sağlan bir eğitim platformudur. Bu kaynaklardan test ve denemeler, ister online olarak çözülür, isterinse çıktıları alınarak geleneksel yöntemle çözülür. Bu özellik çok kıymetlidir, özellikle sayısal derslerde soyu çözümünde basılı materyallerin çok daha etkin olduğu, zaman kazandırdığı bilinmekte. Soru üzerinde not alma, çizme, çözümü yapma gibi rahatlıkları vardır. Takip için öğrenci cevapları sisteme aktarılmaktadır. Mobil uygulama ile optik form okutma veya sanal optik kodlama imkanları bu platformda mevcuttur.

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