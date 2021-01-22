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Eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti

Edirne’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatiline giren öğrenciler karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti
AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarıyıl karnelerini de internet üzerinden görebildi.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi.

Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü'yle paylaştı.

Ceylin'in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi.

-"Verimli geçti"

Ceylin Mergü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecini verimli geçirdiğini söyledi.

Öğretmenleriyle uzaktan bağlantıyla sadece ders değil birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Mergü, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz ve okulumuz bu süreçte bizi mahrum etmedi. Bu yüzden bu dönemi iyiye çevirdiğimi düşünüyorum. Uzaktan karne almak değişik bir duygu. Pandemi kimsenin suçu değil, çıkan bir hastalık. Devletimiz buna göre bazı kurallar koydu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları gibi ama hepsi bizim sağlığımız için."

Mergü, karnesinin iyi olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Anne Hafize Mergü de salgın sürecinin bir an önce bitmesini dilediklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim sürecinin iyi geçtiğini anlatan Mergü, "Dolu dolu geçirdik. Öğretmenlerimize ve okulumuza teşekkür ediyoruz. Bize eğitim anlamında eksik kaldığımızı bu süreçte hissettirmediler." dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Gazi Osman Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berke Türkeş, ilk karne heyecanını evde yaşadı.

Berke Türkeş, AA muhabirine, salgının sona ermesi için dua ettiğini ifade etti.

Okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Türkeş, "İnşallah koronavirüs gider de arkadaşlarımla oynarım, okuluma gidebilirim." dedi.

Anne Semra Türkeş ise çocukları kadar kendilerinin de bugün heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ara tatili dinlenerek geçirmeyi düşündüklerini belirten Türkeş, ders tekrarı yapmaya özen göstereceklerini sözlerine ekledi.

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