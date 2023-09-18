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        Haberler Gündem Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

        Kocaeli'nde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:26
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        Eğlence mekanında silahlı kavga
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        Olay, dün saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

        SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

        İddiaya göre Nevzat K., F.K. M.K. ve E.K arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Nevzat K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı.

        A.K.D ise darp edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı tespit edilen E.K., M.K. ve F.K. gözaltına alındı.

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        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmit
        #haberler
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