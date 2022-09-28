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Polis maaş promosyonunda kritik açıklama! EGM polis promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer geçtiğimiz günlerde polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar sonrasında EGM polis promosyonunun ne kadar olduğu ve ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

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  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin önceki açıklamalarında "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili kritik açıklama Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer'den geldi. İşte polis promosyon ödemesi hakkında merak edilenler...

     
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    FARUK SEZER'DEN EMNİYET PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer Polis maaş promosyonuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sezer "Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz. Anlaşma kasım, aralık ayına sarkarsa, hatta ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor..." ifadelerini kullandı.
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamada bulundu. EGM açıklamasında;

    YÜZE 188 ZAM YAPILDI!

    "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. 
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    FARUK SEZER'DEN EMNİYET PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer Polis maaş promosyonuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sezer "Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz. Anlaşma kasım, aralık ayına sarkarsa, hatta ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor..." ifadelerini kullandı.

    POLİSLERE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

    EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu liderliğinde talep edilen 50 bin TL'lik maaş promosyonu için net istenen son rakam 50 bin TL. Vakıfbank ise 30 bin lirada ısrarcı. Konuya ilişkin olarak müzakereler sürerken polislere promosyon ödemelerinin anlaşmanın ardından yatırılması bekleniyor.
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    6 AYDA BİR MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTACAK!

    Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

     EMNİYET PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

    Vakıfbank'ın emniyet promosyonu için önerdiği 18 bin TL'lik promosyonu kabul edilmedi. Ardından Vakıfbank polis maaş promosyonu miktarını 30 bin TL'ye yükseltti. Fakat emniyet 3 aylık maaş promosyonu için tavrını net bir şekilde ortaya koydu, istenen rakam 50 bin lira. 

    Vakıfbank'ın emniyet maaş promosyonu için önerdiği ilk rakam -> 18 bin TL

    Vakıfbank'ın polis maaş promosyonu için önerdiği ikinci rakam -> 30 bin TL

    Polislerin, talep ettikleri maaş promosyonu ise -> 50 bin TL
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

    Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı. 

    "EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

    Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu. Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

    “Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz.
  • Polis maaş promosyonunda kritik açıklama: EGM 2022 Polis maaşı promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Ayrıca hala beş yılda ısrar edilmesi ise başlı başına bir akıl tutulmasıdır.

    Talebimiz açık ve nettir;

    1- Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli,

    2- Sözleşme süresi 3 yıl olmalı,

    3- En az 50.000 lira promosyon ödenmeli,

    4- Paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.

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