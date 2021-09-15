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EGM'den yurt genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 10- 11- 12 Eylül'de yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı

EGM'den yurt genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi
EGM'den ülke genelinde motosiklet denetimi
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DHA

EGM'den yapılan açıklamaya göre trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlemesi amacıyla 10- 11- 12 Eylül'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik yurt genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

27 bin 666 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken 841 sürücünün belgesiz olarak araç kullandığı tespit edildi. 346 motosikletin geçerli zorunlu mali sigortasının olmadığı, 3 bin 402 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 172 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.

617 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten menedilirken 71 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. DHA'nın haberine göre; denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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