İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI

Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maaş promosyon ödemelerine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.