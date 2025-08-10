Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, hangi evraklar gerekir, başvurular nereye yapılır?
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre, son kez olmak üzere yeniden uzatıldı. Bu kapsamda, eski tip ehliyeti bulunan sürücüler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" adresi üzerinden randevu alarak 15 TL karşılığında yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ehliyetini yenilemeyen vatandaşların, belirtilen tarih sonrasında ehliyetleri iptal edilecek. İşte, konuya dair tüm detaylar…
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süreç bir kez daha uzatıldı. Halen eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşların belirtilen son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Şu anda 15 TL olarak uygulanan yenileme ücreti, Kasım ayı itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki, ehliyet nasıl yenilenir, nereye başvurulur, son gün ne zaman? İşte, detaylar...
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.
BAKAN YERLİKAYA: SON GÜNLERE KALMADAN İŞLEMLERİ TAMAMLAYALIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; sürenin son kez uzatıldığını vurgularken, Temmuz ayında rekor başvuru alındığını açıkladı. İşte, Yerlikaya'nın paylaşımı;
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025!
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.
Ancak;
- 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.
- Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.
- Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.
Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:
▪️ Ocak: 140.000
▪️ Şubat: 82.000
▪️ Mart: 84.000
▪️ Nisan: 101.000
▪️ Mayıs: 270.000
▪️ Haziran: 502.000
▪️ Temmuz: 1.413.489
Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.
- Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.
- Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak.
- Son tarih: 31 Ekim 2025
- Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.
- Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.