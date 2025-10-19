Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, nereye başvurulur, yenileme ücreti ne kadar?

        Ehliyet yenilemede son günler: Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

        Ehliyet yenileme süresi sona eriyor. 31 Ekim tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Sürücülerin, eski ehliyet, güncel sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve ödeme dekontu ile birlikte nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        Giriş: 19.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:20
        1

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olan 31 Ekim hızla yaklaşırken geri sayım başladı. Şu anda ehliyet yenileme işlemi yalnızca 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı) karşılığında yapılabiliyor; fakat 1 Kasım 2025 itibarıyla bu ücret 7.438 TL’ye kadar yükselecek. Peki, ehliyet yenileme başvurusu için hangi belgeler gerekli? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

        2

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN EHLİYET AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi.

        Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.

        Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

        3

        2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

        4

        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        5

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        6

        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        7

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

