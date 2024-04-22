Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2024 ehliyetsiz araba kullanmanın cezası kaç para?

Trafik güvenliğini tehdit eden en ciddi ihlallerden biri, ehliyetsiz araç kullanmaktır. Bu, hem sürücünün hem de yolun diğer kullanıcılarının güvenliğini riske atar. 2024 yılında ehliyetsiz araba kullanmanın cezası, yetkili makamlarca belirlenen ve uygulanan 12.978 TL olarak güncellenmiştir. Bu, trafik kurallarına uyumun teşvik edilmesi ve olası kazaların önlenmesi açısından kritik bir adımdır.

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, 2024 yılı itibarıyla 12.978 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, sürücü belgesi olmayan, ehliyetine el konulmuş veya iptal edilmiş kişilerin ehliyetsiz araç kullanmasının tespiti halinde uygulanır. Bu yüksek miktardaki ceza, trafik güvenliğinin öneminin altını çizmektedir.

REKLAM Araç Sahiplerine Uygulanan Cezalar Ehliyetsiz bir kişiye aracını kullandıran araç sahipleri de aynı miktarda ceza ile karşı karşıya kalır. Yani, aracın sürücü belgesiz kişilerce kullanılmasına izin veren araç sahibine de 12.978 TL idari para cezası uygulanır. Bu, araç sahiplerinin sorumluluğunu vurgulayan ve onları daha dikkatli olmaya teşvik eden bir uygulamadır. İkinci Kez Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ehliyetsiz araç kullanma ihlalini ikinci kez gerçekleştiren sürücüler için cezanın miktarı aynı kalırken, bu tür tekrar eden ihlaller, sürücülerin trafik kayıtlarında not edilir ve ilerleyen süreçlerde daha ciddi yaptırımlarla karşılaşmalarına neden olabilir.

Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Alkollü iken ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, hem alkollü araç kullanma hem de ehliyetsiz araç kullanma cezalarının toplamı kadar ağır olabilir. Bu durum, trafik güvenliğini ciddi şekilde riske atan bir ihlal olarak görüldüğünden, katı cezalarla karşılanır. Sürücü ilk defa alkollü araç kullanmaktan yakalandı ise 6.440,00 TL ceza uygulanır. Sürücünün buna ek olarak ehliyeti de yoksa bu defa toplamda ödemesi gereken ceza ehliyetsiz araç kullanma cezası ile 19.417,00 TL olacaktır.

REKLAM Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kime Kesilir? Eğer ehliyetsiz araç süren kişi 15 yaşından büyük ise hem ehliyetsiz aracı süren kişiye hem de ehliyetsiz sürülen aracın tescil sahibine ayrı ayrı ceza verilir. Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası Nedir? Ehliyetsiz motor kullanmanın cezası da ehliyetsiz araç kullanma ile aynı olup eğer ehliyetsiz motor süren kişi 15 yaşından büyük ise hem ehliyetsiz motor süren kişiye hem de ehliyetsiz sürülen motorun tescil sahibine ayrı ayrı 12.978 TL idari para ceza verilir.