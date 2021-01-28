DHA

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 2 kişinin içinde bulunduğu 34 DF 9572 plakalı araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın sonunda 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.D., kullandığı araçla önce elektrik panosuna çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından park halindeki 2 otomobile ve son olarak da dolmuş durağına çarparak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan A.D. ile yanındaki bir kişi tedbir amaçlı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D., kaza anını görüntüleyen muhabirlere, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık. Çekmeye çok meraklısın ağabey” diye tepki gösterdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.