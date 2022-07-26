Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasından kaçan sürücü, kovalamaca ile yakalandı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları, işlem yapmak isteyen polise saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için kaçmak istedi. Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç, Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu.

YAKINLARI CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

Ekipler, ehliyetsiz olduğu için direksiyondaki şahsa işlem yapmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen ehliyetsiz sürücünün yakınları ile polis arasında tartışma çıktı. Gruptaki bazı kişiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Grubun caddeyi birbirine kattığı olayda yaralanan bir polis memuru, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polislere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muhammet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.