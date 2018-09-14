Eintracht Braunschweig - Carl Zeiss Jena rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Eintracht Braunschweig ile Carl Zeiss Jena, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Eintracht Braunschweig 3 puanla 20. sırada, Carl Zeiss Jena 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Eintracht Braunschweig son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Carl Zeiss Jena son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 181 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eintracht Braunschweig kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Carl Zeiss Jena sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Eintracht Braunschweig önceki hafta Carl Zeiss Jena mücadelesinde 3-0 kazandı.

Carl Zeiss Jena, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Eintracht Braunschweig, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Carl Zeiss Jena, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Carl Zeiss Jena, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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