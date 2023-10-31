Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi
Başkentte inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan bir beton mikseri 5 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı
Giriş: 31.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:47
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü.
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Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.
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Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.