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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da inanılmaz kaza! 4 aracın üzerine beton mikseri düştü... - En son haberler

        Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi

        Başkentte inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan bir beton mikseri 5 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:47
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

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        Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

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        Kimsenin yaralanmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        #haberler
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