Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Frankfurt Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki, "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı tarihi...
EİNTRACHT FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
EİNTRACHT FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00