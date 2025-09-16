Habertürk
        Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Frankfurt Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki, "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı tarihi...

        Giriş: 16.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 16.09.2025 - 22:49
        1

        Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz, Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki, "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        EİNTRACHT FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

        3

        EİNTRACHT FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

        30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

        22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

        5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

        25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

        5

        9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

        21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

