Ek gösterge mağduru EYT’liler

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı memur ve emeklilerin ek göstergesi 3600’e çıkartılırken, diğer memurların ek göstergesi de 600 puan artırıldı.

25 yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların aylıklarında 2.460 TL, 3000’den 3600’e çıkanlarda 2.115 TL, ek göstergesi 600 puan artanlarda ise 200 TL ilave zam yapıldı. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler şubat ayından itibaren aylıklarını yeni ek gösterge üzerinden almaya başladılar.

Ek gösterge düzenlemesi iki unsurdan oluşuyor. Hem ek göstergeden kaynaklı, hem de her bir ek gösterge için en yüksek devlet memuru maaşına oranlanarak hesaplanan oranda tazminat ödeniyor.

Ek gösterge yukarıda belirtilen şekilde artırılırken, tazminat yansıtma oranlarından (TYO) dolayı ayrıca bir artış olmaması ve dengelerin değişmemesi için tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapıldı. Örneğin, eski kanunda ek göstergesi 3600-4800 arasında olanlara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 145’i; 4800-6400 arasında olanlara da yüzde 165’i oranında tazminat veriliyordu. Yeni kanunda ise ek göstergesi 3600-5400 arasında olanlara yüzde 145, 5400-7000 arasında olanlara yüzde 165 oranında tazminat verilmesi öngörülüyor. Başka bir ifadeyle ek göstergesi 600 puan artanlar sadece bu ek gösterge artışından yararlandılar ve tazminat yansıtma oranları aynı kaldı.

Ek göstergelere göre tazminat yansıtma oranları EK GÖSTERGE GRUPLARI TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI Eski Kanun 0-2200 (hariç) 55% 2200-3600 (hariç) 85% 3600-4800 (hariç) 145% 4800-6400 (hariç) 165% 6400-7600 (hariç) 195% 7600-8400 (hariç) 215% 8400 ve üzeri 255% Yeni Kanun 0-2800 (hariç) 55% 2800-3600 (hariç) 85% 3600-5400 (hariç) 145% 5400-7000 (hariç) 165% 7000-7800 (hariç) 195% 7800-8400 (hariç) 215% 8400 ve üzeri 255%

TRT VE MİT PERSONELİ KAPSAM DIŞI KALDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 3 Ocak 2023 tarihinde ek gösterge düzenlemesine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) personelinin ek göstergelerine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ek gösterge cetvellerine göre işlem yapılacağı belirtildi. Bu iki kurum personeline ek gösterge kanununun uygulanmayacağı, kanundaki düzenlemeye paralel ayrı bir düzenleme yapılacağı vurgulandı.

Ek göstergeye ilişkin 7417 Sayılı Kanun 1 Temmuz 2022 tarihinde TBMM’de kabul edildi, 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girdi. Ancak, TRT ve MİT mensuplarına ilişkin düzenleme henüz hayata geçirilmedi.

ÖNCE ÖDEME YAPILDI SONRA KESİLDİ

TRT personeline önce 600 puanlık ek gösterge artışına göre maaş ödemesi yapıldı, sonra kesildi. TRT’den emekli kişilere ise 600 puanlık ek gösterge artışı yansıtılmamakla birlikte, önceki kanunda tabi oldukları (yüksek) tazminat yansıtma oranları üzerinden şubat ayında emekli aylığı ödendi. Fakat mart ayında yeni kanundaki (düşük) tazminat yansıtma oranları uygulanarak emekli aylıkları düşürüldü.

Örneğin, 5200 ek göstergeye tabi personele şubat ayında yüzde 165 tazminat yansıtma oranı ile emekli aylığı ödenirken, yeni kanunda 5200 ek göstergenin tazminat yansıtma oranı yüzde 145’e düştüğü için mart ayında bu oran üzerinden aylık ödendi. Böylece bazı ek gösterge gruplarında emekli aylıkları mart ayında yaklaşık 900 lira azaldı. Önceden 5200 ek göstergeye tabi olan ve yeni düzenlemeye göre 5800 ek göstergeye yükseltilmesi gereken bir TRT emeklisinin şubat ayında ek ödeme dahil 14.514 TL olan aylığı mart ayında 13.588 TL’ye düştü.

Başka bir ifadeyle, yeni kanunun ek göstergeye bağlı maaş artırıcı hükümleri uygulanmazken tazminat yansıtma oranındaki değişiklikten kaynaklı maaşı azaltıcı hükümleri uygulandı.

EYT’LİLER EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ BEKLEMEYE ALDI

Kamu kurumlarından emekli olanların ikramiyeleri, emekli oldukları tarihteki ek gösterge üzerinden hesaplanıyor. TRT ve MİT mensupları yeni ek gösterge düzenlemesi uygulamaya girmeden emekli olmaları halinde düşük gösterge ve tazminat yansıtma oranları üzerinden emekli ikramiyesi alacaklar. Bu da emekli ikramiyesinde önemli tutarda düşüş anlamına geliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar kanunundan yararlanarak emekli olma hakkı bulunanlar, emekli ikramiyesinde kayıp yaşamamak için emeklilik dilekçesini bekletmeye başladılar.