Haberler Gündem Ekim ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?

Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piayasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Memur ve emekli maaş zamlarında büyük bir önem arz eden enflasyon verileri bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar için "2023 Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi hakkında güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:21 facebook

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Açıklanan anket ile dolar, faiz ve enflasyon tahminleri belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.