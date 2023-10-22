Haberler Gündem Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi yayımlandı! TÜİK 2023 Ekim enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Memur ve emekli maaşı zam oranları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Milyonlar Ekim ayı enflasyon oranlarına kilitlenmiş durumda. İşte, "2023 Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair son bilgiler... Habertürk Giriş: 22.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:11 facebook

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Ekim ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.