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        Haberler Gündem Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi yayımlandı! TÜİK 2023 Ekim enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

        Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Memur ve emekli maaşı zam oranları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Milyonlar Ekim ayı enflasyon oranlarına kilitlenmiş durumda. İşte, "2023 Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:11
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        Ekim ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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        EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

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        PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 – 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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