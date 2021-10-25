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Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi

Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
HABERTURK.COM

Merkez Bankası ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5'e indi.

Kapasite kullanım oranı ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2019 2020 2021
Ocak 74,4 75,5 75,4
Şubat 74 76 74,9
Mart 74,3 75,3 74,7
Nisan 75 61,6 75,9
Mayıs 76,3 62,6 75,3
Haziran 77,1 66 76,6
Temmuz 76,2 70,7 76,7
Ağustos 76,6 73,3 77,1
Eylül 76,3 74,6 78,1
Ekim 76,4 75,4 78,0
Kasım 77,2 75,8
Aralık 77 75,6 ​​​​​​​

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