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        Haberler Televizyon Ekim ayında en çok izlenilen kanal yine SHOW TV oldu

        Ekim ayında en çok izlenilen kanal yine SHOW TV oldu

        Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, ekim ayına 'Prime Time'da üç, 'Tüm Gün'de aldığı iki birincilikle damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:45
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        SHOW TV ekim ayının birincisi
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        Sevilen dizileri ve programlarıyla sezonda birinciliği elde eden SHOW TV, '20+ABC1 Kategorisi Pime Time', 'AB Kategorisi Prime Time', 'Total Kategorisi Prime Time' ve '20+ABC1 Kategorisi Tüm Gün', 'AB Kategorisi Tüm Gün'de ekim ayının birincisi oldu.

        Geçen sezondan bu yana devam eden ve reyting rekorları kıran 'Bahar', 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Sandık Kokusu'nun yanı sıra yeni sezona da 'Deha', 'Kalpazan', 'Siyah Kalp' ve 12 sezondur eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show' ile damgasını vuran SHOW TV, gündüz kuşağı programları ve 'Show Ana Haber' ile haftanın her günü izleyicileri ekran başına kilitleyerek adından söz ettirdi.

        Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz...

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