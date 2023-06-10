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Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım

İki kadın arkadaşıyla birlikte Etiler'de görüntülenen Ekin Mert Daymaz, gazetecilerin, "Hanımefendi sevgiliniz mi? Elini tutuyordunuz" sözlerine, "Ben kimsenin elini tutmadım. Yanlışlık olmuştur" şeklinde cevap verdi. Ancak el ele görüntülenmekten kurtulamayan oyuncu, daha sonra hızlıca mekana giriş yaptı

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  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ekin Mert Daymaz, iki kadın arkadaşıyla birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    Daymaz, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince elini tuttuğu kız arkadaşıyla birlikte hemen otomobiline binmeye çalıştı.
  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    Bu sırada kapıda Murat Dalkılıç'a denk gelen Ekin Mert Daymaz, arkadaşına selam vermek zorunda kalınca otomobile binme çabasında başarısız oldu.
  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    Hızlıca Dalkılıç ile tokalaşan ve selamlaşan ünlü oyuncu, ardından kız arkadaşlarıyla birlikte mekandan uzaklaştı.
  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    "KİMSENİN ELİNİ TUTMADIM"

    Etiler'deki başka bir restorana geçiş yapan Daymaz, muhabirlerin, "Hanımefendi sevgiliniz mi? Elini tutuyordunuz" sözleri üzerine, "Ben kimsenin elini tutmadım. Yanlışlık olmuştur" şeklinde yanıt verdi.
  • Ekin Mert Daymaz: Kimsenin elini tutmadım - Magazin haberleri

    Ancak el ele görüntülenmekten kurtulamayan Ekin Mert Daymaz, daha sonra hızlıca mekana girdi.

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