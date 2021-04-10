"Şelaleyi video kamera ve drone kullanarak farklı açılardan çekme fırsatımız oldu. Tunceli'nin dört mevsimi çok harika oluyor. İlkbaharı ayrı, kışı ayrı güzellikler sunuyor. Burada kışın çok kar yağarsa o yıl bahar daha da güzelleşiyor. Bizler şu anda iki mevsimi bir arada yaşıyor diyebiliriz. Dağlarda halen beyaz örtüyle kaplıyken, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde çiçekler açmış ve şelaleler şırıl şırıl akıyor."