Eklem ağrılarını gideriyor, romatizmaya iyi geliyor! Sabah akşam 1 bardak içince her derde deva oluyor

Ağrı kesici etkilere de sahiptir ve romatizmal hastalıkların neden olduğu ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımını artırarak daha iyi kan dolaşımı sağlar ve eklem ve kaslara daha fazla besin ve oksijen taşıyarak romatizmal hastalıkların etkilerini azaltabilir. Vücudu detoksifiye ederek biriken toksinlerin uzaklaştırılmasına ve iltihaplı reaksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

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ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ GÖSTERİR

Uçucu yağlar adı verilen bir grup bileşik içerir. Bu eterik yağlar, eugenol ve limonen gibi anti-inflamatuar etkileri olan bileşikler içerir. Eugenol, özellikle eklem ve kaslardaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Flavonoid adı verilen bir grup bitki bileşiği de içerir.

Flavonoidler, vücuttaki inflamasyonu azaltarak ve serbest radikallerle savaşarak anti-inflamatuar etkilere sahip olabilirler. Yapısında betulinik asit ve oleanolik asit gibi triterpen bileşikler de vardır. Bu triterpenler, vücutta iltihaplanma tepkilerini baskılamaya yardımcı olur.