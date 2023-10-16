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        Haberler Sağlık Eklem ağrılarını gideriyor, romatizmaya iyi geliyor! Sabah akşam 1 bardak içince her derde deva oluyor

        Eklem ağrılarını gideriyor, romatizmaya iyi geliyor! Sabah akşam 1 bardak içince her derde deva oluyor

        Yemeklerde aroma maddesi olarak kullanılan defne yaprağı antioksidan bileşikler içeren bir bitki türüdür. Muhteşem bir tat veren bu bitkinin sağlık açısından birçok şifa taşıyan özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Defne yaprağından hazırlayacağınız karışımla eklem ve romatizma rahatsızlıklarınızı giderebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:56
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        Sindirim hastalıkları, mide ve gaz problemlerinin giderilmesinde defne yaprağı tavsiye edilebilir. Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri bulunan defne yaprağı anti-kanser özellikleri sayesinde birçok alanda fayda sağlar.

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        ELEM AĞRILARINI GİDEREREK ROMATİZMAYA İYİ GELEN KARIŞIM!

        4 bardak suya 5 adet defne yaprağı atılır ve kısık ateşte kaynatılır. Kaynatılan karışımın suyu süzülüp buzdolabında saklanarak günde en az sabah akşam 1 su bardağı içilirse eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

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        DEFNE YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR?

        Defne yaprağının kullanımına göre sağladığı yararlar da değişiklik gösterebilir. Anti-bakteriyel, anti-enflamatuar ve anti-kanser özellikleri sayesinde birçok alanda faydalıdır. Defne yaprağı faydaları şu şekilde açıklanabilir:

        Sindirim sistemini problemlerine iyi gelir

        Cilt sağlığını destekler

        Ağrı kesici görevi görür

        Vücudu sakinleştirici etkisi vardır

        Tansiyonu dengeler

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        Defne yaprağının koruyucu ve engelleyici özelliği bulunduğundan vücutta oluşabilecek iltihaba iyi gelmektedir.

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        İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde migren, baş ağrısı, eklem ağrılarına iyi gelerek, hafiflemelerinde etkili olur.

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        ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VARDIR

        İçeriğinde polifenol adı verilen bir grup doğal bileşik içerir. Polifenoller, güçlü antioksidanlar olarak bilinir ve serbest radikallerle mücadele ederek oksidatif stresi azaltabilirler. Oksidatif stres, hücrelerdeki DNA, lipitler ve proteinlere zarar vererek yaşlanma sürecini hızlandırabilir ve birçok hastalığın temelinde yer alabilir.

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        Flavonoid adı verilen bir diğer grup antioksidan bileşiği de içerir. Flavonoidler, hücrelere giren serbest radikalleri etkisiz hale getirerek ve antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak antioksidan savunmayı güçlendirebilir.

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        Yapısında C vitamini ve E vitamini gibi antioksidan özelliklere sahip vitaminler de vardır. Bu vitaminler, serbest radikallerle reaksiyona girerek ve onları stabilize ederek hücrelere zarar verme potansiyellerini azaltabilirler. Defne yaprağındaki uçucu yağlar, antioksidan özellikleriyle serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olabilir.

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        ROMATİZMAL RAHATSIZLIKLARI GİDERİR

        Romatizmal hastalıkların çoğu, vücutta aşırı inflamasyonla ilişkilidir ve eklem ve dokularda ağrı, şişlik ve sertlik gibi semptomlara yol açabilir. Defne yaprağındaki anti-inflamatuar özellikler, bu semptomların şiddetini azaltmaya ve romatizmal hastalıkların oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

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        Ağrı kesici etkilere de sahiptir ve romatizmal hastalıkların neden olduğu ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımını artırarak daha iyi kan dolaşımı sağlar ve eklem ve kaslara daha fazla besin ve oksijen taşıyarak romatizmal hastalıkların etkilerini azaltabilir. Vücudu detoksifiye ederek biriken toksinlerin uzaklaştırılmasına ve iltihaplı reaksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

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        ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ GÖSTERİR

        Uçucu yağlar adı verilen bir grup bileşik içerir. Bu eterik yağlar, eugenol ve limonen gibi anti-inflamatuar etkileri olan bileşikler içerir. Eugenol, özellikle eklem ve kaslardaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Flavonoid adı verilen bir grup bitki bileşiği de içerir.

        Flavonoidler, vücuttaki inflamasyonu azaltarak ve serbest radikallerle savaşarak anti-inflamatuar etkilere sahip olabilirler. Yapısında betulinik asit ve oleanolik asit gibi triterpen bileşikler de vardır. Bu triterpenler, vücutta iltihaplanma tepkilerini baskılamaya yardımcı olur.

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        Antioksidan özelliğiyle serbest radikallerle mücadele ederek hücresel hasarı azaltabilir ve dolayısıyla inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Enzimatik reaksiyonları modüle eden bazı bileşiklerle inflamasyonla ilişkili enzimleri düzenleyerek iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir.

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        BAŞ AĞRISINA İYİ GELİR

        Defne yaprağı, içerisindeki partenolid bileşiğinden dolayı migren ağrılarını dindirerek baş ağrısını hafifletmede önemli bir rol oynar. Yakıldığı zaman dışarıya yaydığı güzel koku sayesinde yorgunluğa iyi gelir ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Özellikle kronik sinüzit hastalığına sahip olan kişiler bu yöntemden yararlanarak baş ağrısının azalmasını sağlayabilir.

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        TANSİYONU DENGELER

        Kan basıncını düşürmede etkili olan defne yaprağı, kalp sağlığı için faydalanılan önemli bir bitki türüdür. Potasyum ve antioksidan içermesinden dolayı kalp sağlığına etki eden kan basıncını dengeler. Aynı zamanda sodyumun vücuttan atılmasını sağlayarak tansiyonu yönetmede ekili olur.

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        SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

        Defne yaprağının linalool (bitkilerde bulunan hoş kokulu molekül) sayesinde vücutta oluşan stres ve kaygı gibi durumların azalmasında etkili olur. Sakinleşmeyi destekleyerek depresyon olasılığını azaltır ve böylelikle doğal yatıştırıcı görevi görür.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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