Karaciğerde oluşabilecek hasarların azalmasında etkili olan siyah turp ayrıca yüksek kolesterol sorunu yaşayan kişiler için, kolesterolün dengelenmesinde ve sindirim sisteminde problem yaşayanların sindirim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra C vitamini özelliğiyle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da fayda sağlar.

TURP NEYE İYİ GELİR?

Halk arasında "turp gibi olmak" deyiminin tam olarak karşılığıdır. Bir kişi ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu ifade etmek için kendisini turpa benzetir. Turp içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemimizin bir numaralı dostudur.

İşte turpun faydaları...

- Guatr hastalığından korur.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Turp çeşitlerinden biri olan kırmızı turp, kandaki kırmızı hücrelerin güçlenmesini, onarılmasını ve bu vasıtayla kana verilen oksijenin çoğalmasını sağlar.

- C vitamini denildiğinde akla ilk gelen sebze genellikle turp olmaz ancak turp, çoğu zaman narenciyelerin C Vitamini desteğiyle yarışacak bir C vitamini deposudur. Soğuk algınlığından korunmak için özellikle kış aylarında turp tüketebilirsiniz.

- Turpun faydaları bununla da sınırlı değil. Tam bir cilt dostu olan turp eğer her gün tüketilirse cildi nemlendirir ve herkesin korkulu rüyası olan sivilcelere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda saçlarda oluşan kepeklenmeyi de önler.

- Sivilce oluşumunu engeller.

- Bilindiği gibi iyot eksikliği guatra neden olur. Turp yüksek iyot içerdiği için tiroit hastalıklarından korunmayı sağlar.

- Turp kalbimiz için de koruyucudur. Kalbin düzgün çalışmasına yardım eden turp kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bunun yanında kırmızı turbun içinde bulunan folik asit ve flavonoid de oldukça yüksek orandadır.

- Turpun bir diğer faydası da kan basıncını kontrol etmesidir. Kan basıncını düzenleyen turp yüksek tansiyonu düşürmede kullanılan potasyum açısından da zengindir.

- Karaciğeri arındırır.

- Turp aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmasıyla diyetlerde sıkça tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Mide bulantısını geçiren ve uzun süre tokluk hissi veren turp kan şekerini etkilemez.

- Mide dokusunu korur.

- Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminleri bakımından oldukça zengin olmakla birlikte bol miktarda da antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez içerir.