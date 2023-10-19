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        Haberler Sağlık Karaciğeri açıyor, temizliyor ve güçlendiriyor! Aç karnına tüketilen bu karışım tüm zehri söküp atıyor

        Karaciğeri açıyor, temizliyor ve güçlendiriyor! Aç karnına tüketilen karışım tüm zehri söküp atıyor!

        Özellikle kış ayları hastalıklarına karşı koruyucu kalkan niteliğinde olan turp soğuk algınlığı, öksürük ve bronşitin şifası olarak görülüyor. Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önlemede yardımcı olan bu besin karaciğeri de tertemiz yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:36
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        Kış sebzelerinden olması nedeniyle tezgahlarda ve sonrasında da sofralarda yerini almaya başlayan turp; bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmayı sağlamasının yanı sıra kansere karşı da adeta kalkan niteliğinde bir görev görüyor. Sağlık açısından çok faydalı bir besin kaynağı olan ve her gün mutlaka tüketilmesi tavsiye edilen bu besinin porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Tüm faydalarının yanı sıra karaciğere olan etkileri de ön plana çıkıyor.

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        Siyah, beyaz, kırmızı... Üç farklı çeşidiyle pazarlarda yerini almaya başlayan bu sebzeyi öğünlerinizde tüketmeye özen gösterin.

        Turp fazla tüketilirse ishale neden olabilir, mineral kaybı yaşatabilir. Bu nedenle günlük tüketilecek turp miktarı 100 gramı aşmamalı!

        Vitamin ve mineral kaybı yaşamamak için turpu kestikten hemen sonra tüketin!

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        KARACİĞERİ TERTEMİZ YAPAN KARIŞIM

        Dr. Mehmet Göbelez'in verdiği tarife göre siyah turp rendelenip üzerine 1 bardak sıcak süt eklenir. 5-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Aç karnına yavaş yavaş içeceğiniz bu karışım karaciğeri açar, temizler ve güçlendirir.

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        SİYAH TURPUN FAYDALARI

        Karaciğerde oluşabilecek hasarların azalmasında etkili olan siyah turp ayrıca yüksek kolesterol sorunu yaşayan kişiler için, kolesterolün dengelenmesinde ve sindirim sisteminde problem yaşayanların sindirim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra C vitamini özelliğiyle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da fayda sağlar.

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        TURP NEYE İYİ GELİR?

        Halk arasında "turp gibi olmak" deyiminin tam olarak karşılığıdır. Bir kişi ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu ifade etmek için kendisini turpa benzetir. Turp içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemimizin bir numaralı dostudur.

        İşte turpun faydaları...

        - Guatr hastalığından korur.

        - Bağışıklığı güçlendirir.

        - Turp çeşitlerinden biri olan kırmızı turp, kandaki kırmızı hücrelerin güçlenmesini, onarılmasını ve bu vasıtayla kana verilen oksijenin çoğalmasını sağlar.

        - C vitamini denildiğinde akla ilk gelen sebze genellikle turp olmaz ancak turp, çoğu zaman narenciyelerin C Vitamini desteğiyle yarışacak bir C vitamini deposudur. Soğuk algınlığından korunmak için özellikle kış aylarında turp tüketebilirsiniz.

        - Turpun faydaları bununla da sınırlı değil. Tam bir cilt dostu olan turp eğer her gün tüketilirse cildi nemlendirir ve herkesin korkulu rüyası olan sivilcelere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda saçlarda oluşan kepeklenmeyi de önler.

        - Sivilce oluşumunu engeller.

        - Bilindiği gibi iyot eksikliği guatra neden olur. Turp yüksek iyot içerdiği için tiroit hastalıklarından korunmayı sağlar.

        - Turp kalbimiz için de koruyucudur. Kalbin düzgün çalışmasına yardım eden turp kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bunun yanında kırmızı turbun içinde bulunan folik asit ve flavonoid de oldukça yüksek orandadır.

        - Turpun bir diğer faydası da kan basıncını kontrol etmesidir. Kan basıncını düzenleyen turp yüksek tansiyonu düşürmede kullanılan potasyum açısından da zengindir.

        - Karaciğeri arındırır.

        - Turp aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmasıyla diyetlerde sıkça tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Mide bulantısını geçiren ve uzun süre tokluk hissi veren turp kan şekerini etkilemez.

        - Mide dokusunu korur.

        - Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminleri bakımından oldukça zengin olmakla birlikte bol miktarda da antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez içerir.

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        Güçlü iyot özelliği ile birtakım tiroit hastalıklarına karşı korur

        Kan basıncını düzenler

        Yüksek tansiyonu düşürür

        Kalp ve damar sağlığını destekler

        Karaciğer sağlığını destekler

        Diyabet riskini azaltır

        Kanser riskini azaltır

        Cilt sağlığını destekler ve yaşlanmayı önler

        Guatr hastalığını önler

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        BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞE KARŞI SİYAH TURP!

        Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde ve sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

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        TURPTA HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER VARDIR?

        Antioksidan bakımından oldukça zengin olan turpun içeriğinde; C vitamini, folik asit, potasyum, B2, B6, magnezyum ve kalsiyum barındırır. Bağışıklık sistemini ve sindirim sistemine faydalı olan bitki, kış mevsimlerinde gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır.

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        GAZ ŞİKAYETİNE DİKKAT!

        Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, crohn, ülseratif kolit vb şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.

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        TURPUN ZARARLARI NEDİR?

        Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketilirse turpta da bazı zararlardan bahsedilebilir. Örneğin aşırı tüketilen turp yoğun lif içerdiği için ishale neden olabilir.

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        İçeriğinde bulunan kükürtlü bileşenleri ile aşırı tüketilmesi durumunda kişilerde birtakım gaz sorunlarını ortaya çıkarabilir. Çok fazla tüketilmesi halinde bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishal sorunlarına neden olabilir.

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        Yüksek ölçüde bulundurduğu oksalat değeri ile çok fazla tüketen kişilerde kalsiyum ve minerallerin azalmasına ve kas kayıplarının yaşanmasına neden olabilir. Gastrit problemi ve ülser yaraları bulunan kişilerin doktor tavsiyesi üzerine ölçülü bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir.

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        Ayrıca huzursuz bağırsak sendromu bulunan kişiler, ishal problemi ve gaz sancısı yaşayan kişiler, böbreklerinde kum bulunan ve kum döken kişiler, tüketmeden önce doktora başvurmalı ve doktor önerisi üzerine ölçülü tüketmelidir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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